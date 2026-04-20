Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je danes zbrala v Šempetru pri Gorici na prvem zboru pred novo sezono, v kateri jo čaka nastop v ligi narodov ter septembra evropsko prvenstvo v Italiji. Na Primorskem bo okrnjeno zasedbo na uvodnih treningih vodil pomočnik selektorja Gregor Jerončič, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.

Slovenski odbojkarji se ob koncu klubskih sezon počasi zbirajo za reprezentančno poletje. Gregor Jerončič, ki mu bo pri delu pomagal tudi nekdanji reprezentant Dejan Vinčić, bo v Šempetru zbral 12 odbojkarjev s širšega seznama 30 igralcev italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabia Solija, ki je lani prevzel vodenje slovenske reprezentance.

Na uvodnem zboru so bili sprejemalec Vid Ranc, Grega Okroglič (prosti igralec), srednji bloker Miha Fink in korektor Jaka Sešek, ki so na treningih izbrane vrste v preteklosti že trenirali, ter novinci Nejc Kožar, Valentin Predan, Jaka Zmagaj (vsi podajalci), Jurij Oman (korektor), Tevž Slatinšek in Ožbi Slatinšek (oba sprejemalca).

"Vpoklic v reprezentanco je velika čast"

"Nikoli si ne bi mislil, da bom že zdaj na pripravah najbolj izkušen član ekipe. Občutke iz prejšnje reprezentančne sezone, lige narodov in svetovnega prvenstva bi rad doživel tudi v prihodnjih letih kariere in so bili lepa popotnica. Eden izmed letošnjih ciljev je zagotovo izboljšanje rezultatov iz lanske sezone," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Okroglič.

Grega Okroglič: Nikoli si ne bi mislil, da bom že zdaj na pripravah najbolj izkušen član ekipe.

"Vpoklic v reprezentanco je velika čast. Trenirati z izkušenimi soigralci je vedno dobro, saj lahko vsakega vprašaš za nasvet, vsak ti lahko nekaj pove. Še vedno imamo prostor za izboljšave in vsega se že zelo veselim," je povedal Sešek, tako kot Okroglič član Alpacema Kanala.

Kot zadnja prideta Možič in Kozamernik

Pripravam se bosta v naslednjih dneh pridružila Nik Legen in Sani Adžović. Preostali odbojkarji, ki igrajo v domačem prvenstvu se bodo priključili po koncu DP, kot zadnja pa konec maja prideta Rok Možič in Jan Kozamernik.

Reprezentanca se bo v Kanalu pripravljala ta in prihodnji teden, 6. maja pa bodo priprave nadaljevala v Ljubljani.

Slovensko reprezentanco v začetku junija čaka prvi turnir lige narodov, ko se bo v Linjiju na Kitajskem merila z gostitelji, Poljaki, Kubanci in Japonci. Drugi turnir bo igrala v Stožicah, tretjega v Beogradu, finalni turnir pa je na Kitajskem.

Slovenija bo septembra za evropskem prvenstvu v Bolgariji, Italiji, Romuniji in na Finskem branila bronasto odličje z EP 2023. V Modeni se bo merila s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo.

