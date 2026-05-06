Slovenska odbojkarska reprezentanca

Fabio Soli prevzel vajeti, reprezentanca vse številčnejša

slovenska odbojkarska reprezentanca, Fabio Soli | Fabio Soli je danes vodil prvi trening. | Foto Aleš Oblak

Fabio Soli je danes vodil prvi trening.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje priprave na poletno sezono mednarodnih tekmovanj. Pod vodstvom selektorja Fabia Solija, ki je danes prvič vodil trening, se vse številčnejša izbrana vrsta pripravlja na prve tekmovalne izzive. Prvi bo na sporedu čez dober mesec dni z ligo narodov na Kitajskem. V Linjiju se bo slovenska izbrana vrsta med 10. in 14. junijem merila proti domačinom, Poljakom, Kubancem in Japoncem.

Tine Urnaut
Pripravam se je priključil tudi kapetan: Treba je narediti vse, da bom v najboljšem mogočem stanju

V nadaljevanju reprezentančne sezone sledita še dva turnirja lige narodov, med drugim znova v Ljubljani med 24. in 28. junijem. Zadnji turnir bodo Slovenci odigrali v Beogradu med 15. in 19. julijem.

Ob morebitni uvrstitvi na zaključni turnir se bodo reprezentanti selili še v kitajski Ningbo, nato pa v drugem delu sezone sledijo priprave na evropsko prvenstvo, kjer se bodo v skupinskem delu mudili v italijanski Modeni. Slovenija bo branila bronasto odličje z EP 2023.

Prvič tudi pod Solijevim vodstvom

Potem ko so nekateri odbojkarji že pred dobrima dvema tednoma na Primorskem začeli priprave na reprezentančno poletje z delom strokovnega štaba pod vodstvom pomočnika selektorja Gregorja Jerončiča, so tokrat v vse številčnejši zasedbi v Ljubljani vadili pod Solijevim vodstvom.

Šestinštiridesetletni italijanski strokovnjak še vedno pogreša nekaj izkušenejših članov, med njimi Tončka in Žigo Šterna, Alena Pajenka, Roka Možiča, Roka Bračka in Janija Kovačiča, ki se bodo ekipi pridružili kasneje.

Danes je v Ljubljani vadilo 17 reprezentantov, medtem ko zaradi osebnih razlogov to poletje v reprezentanci ne bo dolgoletnih članov Klemna Čebulja in Gregorja Ropreta.

"Obeta se zelo zanimiva sezona. Imamo veliko ciljev, eden od teh je ustvariti mešanico nove generacije z izkušenejšimi. Mislim, da smo to lani storili kar dobro. V naslednjem tednu bomo skušali v delo vključiti nove talente," je iskanje prave mešanice igralcev v delu sezone z ligo narodov izpostavil Soli.

Pogled usmerjen proti olimpijskemu letu 2028

"Nadaljevali bomo z enakim sistemom, kot smo končali lansko svetovno prvenstvo, saj ne želim priti v drugi del sezone brez pomembnih igralcev. Zato potrebujemo več rotacije v primerjavi z lansko ligo narodov in sezono nasploh," je še poudaril italijanski strateg.

Pogled je dolgoročno usmerjen predvsem v nekaj let oddaljen cilj. "Konec sezone želim imeti kar najbolje pripravljene igralce, saj vemo, za kaj se borimo. Imamo željo, sanje in te so povezane z letom 2028. Zato moramo graditi ekipo že za ligo narodov, še posebej pa želimo sanje uresničiti na evropskem prvenstvu," je v to poletje in proti OI v Los Angelesu pogledal Soli.

Zimzeleni kapetan ne izgublja motivacije

Še prej reprezentanco s številnimi novimi obrazi čakajo številni treningi ter iskanje pravih kombinacij za dolgo reprezentančno sezono. Te se veseli tudi kapetan Tine Urnaut. "Vedno mi je v čast biti tu," je dejal izkušeni Korošec, ki ne ve, koliko takšnih zborov in priprav je z reprezentanco že opravil. "Mogoče 22?" je prešteval.

"Zame je vedno isto. Vedno je to motivacija proti cilju, za katerega delamo. Naredili bomo vse, kar je potrebno, da ga dosežemo. Lepo je videti mlade fante, sploh Korošce iz mojega kampa, kjer so se pred leti prvič dotaknili žoge, zdaj pa z mano trenirajo v reprezentanci," je še dejal 37-letni Urnaut.

"Želim si, da bi napredovali, da bomo boljša ekipa kot lani in manj podarjali tekmecem. Da bomo konkretnejši in agresivnejši v določenih situacijah," je poudarke na treningih iskal dolgoletni slovenski kapetan. Pravi, da ima za sabo pozitivno pripravljalno obdobje in uspešno sezono pri ACH Volleyju.

"Tudi zato nisem želel imeti daljšega premora, saj želim ohraniti in nadgraditi fizično formo skozi celotno poletje. Upam, da bomo tako nadaljevali vsi in da bomo prišli kar najbolje pripravljeni na prve tekme ter da bomo še boljši, ko bo to najbolj potrebno," je zaključil Urnaut.

