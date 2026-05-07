Ameriški zvezni sodnik Kenneth Karas je v sredo dovolil objavo poslovilnega pisma, ki naj bi ga nekaj tednov pred smrtjo napisal Jeffrey Epstein. Pismo je bilo doslej skrito pred javnostjo in ga ni objavilo niti pravosodno ministrstvo ZDA, ki naj ne bi vedelo zanj, poročajo ameriški mediji.

Pismo je bilo v posesti nekdanjega Epsteinovega sojetnika v newyorškem priporu Nicholasa Tartaglioneja - nekdanjega policista, ki je bil kasneje obsojen zaradi štirih umorov. Bilo naj bi zapečateno v okviru kazenskega postopka proti Tartaglioneju na sodišču v mestu White Plains, poroča New York Times.

"Mesece so me preiskovali - NIČ NISO NAŠLI!!! Nekaj posebnega je, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Kaj naj naredim - naj se razjočem?! NI ZABAVNO," piše v sporočilu, ki naj bi ga Epstein napisal pred poskusom samomora julija 2019, po katerem so ga premestili v posebej varovan del.

Nekaj tednov pozneje so ga nato našli mrtvega v njegovi celici. Newyorški sodni izvedenec je Epsteinovo smrt razglasil za samomor, kar je še vedno predmet teorij zarote. Tartaglione, ki naj bi papir našel v stripu v celici, je obstoj sporočila naznanil novinarjem New York Timesa, časopis pa je nato od sodišča zahteval objavo.

Zaslišanja nadaljujejo: izmuzljiv minister za trgovino

Preiskovanje afere Epstein se je v sredo nadaljevalo v Washingtonu, kjer je bil za zaprtimi vrati pred kongresnim odborom za vladni nadzor zaslišan minister za trgovino ZDA Howard Lutnick. Ta je najprej trdil, da je prekinil vezi z Epsteinom leta 2005, kasneje pa priznal, da je bil z družino na njegovem otoku leta 2012, poroča televizija NBC.

Demokratski člani odbora so po zaslišanju novinarjem povedali, da je bil Lutnick izmuzljiv in neodkrit. "Ni hotel priznati, da laže, čeprav je to očitno počel in ni pokazal obžalovanja, ker je ohranil stik z Epsteinom dlje, kot je sprva javno trdil," je dejal demokrat Ro Khana, ki je menil, da bi ga predsednik Donald Trump zanesljivo odpustil, če bi videl posnetek zaslišanja.

"Večkrat smo ga vprašali, zakaj je šel na otok. Dejal je, da se ne spomni, da si tega ne zna razložiti in ne zna odgovoriti na vprašanje," je dejal Suhas Subramanyam. Republikansko vodstvo odbora sicer ni zahtevalo pričanje pod prisego, pogovora pa niso niti snemali, poroča NBC.

Takrat direktor finančnega podjetja Cantor Fitzgerald Lutnick in Epstein sta bila soseda v New Yorku, minister pa je sprva trdil, da je prekinil vse stike z njim že leta 2005, še pred Epsteinovo obsodbo leta 2008 zaradi siljenja mladoletnic v prostitucijo.

Dokumenti, ki jih je moralo objaviti ministrstvo za pravosodje po kongresnem zakonu, so pokazali, da je z njim ohranil stike do leta 2018, leta 2012 pa je z družino letoval na zloglasnem Epsteinovem otoku, kjer je milijarder zlorabljal mladoletnice. Republikanski predsednik odbora za vladni nadzor James Comer je v nasprotju z demokrati trdil, da je bil Lutnick zelo odkrit, demokrati pa naj bi ga nadlegovali z enimi in istimi vprašanji, čeprav se je z Epsteinom v življenju menda pogovarjal le trikrat.