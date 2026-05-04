Vplivnice razkrivajo: to je skrivnost popolnega poletnega stila

V Izoli je nekaj, kar vsaki modni zgodbi daje posebno lahkotnost – sonce, vonj morja v zraku in tisti sproščeni ritem dneva, ki traja od prve kave do večernega izhoda. Prav v takšnem vzdušju je bila predstavljena nova kolekcija pomlad/poletje blagovne znamke RED by Mana z jasnim navdihom: SUN KLUB – življenjski slog, ki briše meje med dnevom in večerom, med sproščenim in urejenim. Ta kolekcija ne vsiljuje pravil, temveč ponuja rešitve. V ospredju je ideja, da mora garderoba delati zate – neopazno, a učinkovito.

Manj kosov, več sloga: kapsulna filozofija

V času, ko stremimo k preprostejšim odločitvam in jasnejšemu izražanju skozi stil, kapsulna garderoba postaja logična izbira. RED by Mana predstavlja prav to filozofijo skozi skrbno izbrane kose, ki se med seboj dopolnjujejo in odpirajo prostor za nešteto kombinacij.

Bel suknjič ali lahka jakna se ponujata kot ključna kosa. Sta temelj vsakega videza, ki želi pustiti vtis – sveže, čisto in samozavestno. V kombinaciji s klasičnimi hlačami ali krilom ustvarita poslovni videz, ob preprosti beli majici in denimu pa preideta v sproščeno, a še vedno sofisticirano različico. Pleteni puloverji vnašajo dinamiko in teksturo. Nosijo se samostojno ali v plasteh, poživljajo minimalistične kombinacije ter ustvarjajo zanimiv kontrast med strukturo in mehkobo.

Denim ostaja povezovalni element celotne zgodbe. Kavbojke tudi to sezono tvorijo osnovo, na katero se lahko vedno zaneseš. Širši kroji zagotavljajo udobje in sodoben videz. Z belim suknjičem delujejo urejeno, v kombinaciji s črtastim puloverjem pa dobijo sproščen, vsakdanji značaj. V tej preprostosti se skriva čar kapsulne garderobe, ki brez preveč razmišljanja zagotavlja dovršen videz.

Od plaže do večera: poletni stil brez kompromisov

Poletje je čas, ko stil postane bolj sproščen in minimalističen. RED by Mana prinaša garderobo, ki sledi poletnemu ritmu – od jutranjega odhoda na plažo do večernih druženj ob morju.

Ključ je v kombiniranju. Nekaj skrbno izbranih kosov – lanena srajca, kratke hlače ali dolga obleka – omogoča preprost prehod med različnimi priložnostmi. Srajca, vržena čez kopalke, ustvari sproščen dnevni videz, isti kos pa zvečer z modnimi dodatki deluje elegantno in urejeno.

Lan je pri tem nepogrešljiv material. Naraven, lahek in prijeten na koži, a dovolj strukturiran, da ohrani obliko. Sproščeni kroji omogočajo svobodo gibanja in preprosto plastenje, zaradi česar je vsak kos večnamenski – prav to, kar kapsulna garderoba zahteva. Barvna paleta tudi v tej kolekciji ostaja umirjena in naravna, kar dodatno olajša kombiniranje.

Kopalke, ki jih nosimo tudi zunaj plaže

Poseben poudarek kolekcije je na liniji kopalk – kosih, ki niso le funkcionalni, temveč tudi močan modni izraz. Živalski vzorec se vrača v velikem slogu ter prinaša odmerek samozavesti in drznosti. Po drugi strani brezčasna črno-bela klasika navdušuje s čisto, športno estetiko, ki nikoli ne gre iz mode.

Enodelni modeli elegantno poudarijo silhueto in delujejo sofisticirano, dvodelne kopalke pa ponujajo svobodo kombiniranja in personalizacij videza. Prav fleksibilnost je bistvo kapsulne garderobe – vsebuje kose, ki delujejo tudi zunaj plaže kot bodi ob poletnih hlačah ali kot top pod suknjičem.

Moška linija: casual in športni minimalizem

RED by Mana ne pozablja niti na moško garderobo, ki sledi istemu načelu – manj kosov, več funkcionalnosti. Casual linija prinaša sproščene kroje, lahke materiale in nevtralne tone, ki se preprosto kombinirajo. Oblačila so vsestranska ter primerna za dnevne aktivnosti in večerne priložnosti.

Športna linija poudarja udobje in gibanje, vendar brez odpovedi estetiki. Minimalističen dizajn in čiste linije ustvarjajo sodoben, urban videz, ki se zlahka vključi v vsakdanji stil.

Moda, ki sledi ritmu poletja

RED by Mana s kolekcijo pomlad/poletje prinaša prav to, kar potrebujemo: občutek lahkotnosti, jasnosti in samozavesti v lastnem stilu. To je garderoba, ki ne obremenjuje, temveč osvobaja – od prvega jutranjega izhoda do zadnjih sončnih žarkov.

Poletje je čas, ki osvobaja

