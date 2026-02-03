Rok Bračko v francoskem prvenstvu do 19 točk

Komaj 21-letni Rok Bračko je minuli teden v francoskem odbojkarskem prvenstvu dosegel 19 točk in pomagal Chaumontu do zmage. Nik Mujanović se je z 18 točkami izkazal v dresu Toursa proti Centurionsu, so v pregledu tedna zapisali pri krovni slovenski zvezi.

Do dvomestnega števila točk sta v italijanski serie A prišla tudi Fatoumatta Sillah (16 točk), ki je z Imocom Coneglianom slavila nad Macerato, ter Rok Možič, ki je kljub porazu Verone na obračunu s Civitanovo zabeležil deset točk.

Lorena Lorber Fijok je morala v nemškem prvenstvu v 16. krogu premoč priznati Palmberg Schwerinu in ob tem zbrala deset točk, v ruskem prvenstvu pa je bil z Jenisejem iz Krasnojarska tokrat dvakrat neuspešen Žiga Štern, a je kljub temu zabeležil deset in 16 točk.

Izkušena organizatorka igre Eva Pavlović Mori je proti Lokomotivi iz Kaliningrada zabeležila štiri točke. Na Japonskem je Jan Kozamernik, ki je na dveh tekmah proti Hirošimi vknjižil osem in deset točk, s zasedbo Great Bears iz Tokia dosegel polovičen izkupiček.

Nekoliko manjše vloge so tokrat odigrali preostali reprezentanti. Mija Šiftar in Uroš Planinšič sta v italijanski ligi ostala brez točk, po eno pa sta zabeležili Nika Milošič v Franciji in Saša Planinšec v poljskem prvenstvu. V Romuniji Mirta Velikonja Grbac ni stopila na igrišče, Anja Mazej pa je slavila novo prvenstveno zmago z Voluntarijem.

Polovično uspešen konec tedna je še za slovensko korektorico Evo Zatković, ki si kruh služi na Kitajskem pri zasedbi Liaoning Donggang.

Preberite še: