STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
15.02

47 minut

slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka odbojkarska liga narodov

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 15.02

47 minut

Slovenski odbojkarji začenjajo v Linjinu, v Ljubljani tudi Italija

STA

slovenska odbojkarska reprezentanca, Slovenija : Italija, Stožice

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski odbojkarji so dobili tekmece v elitni ligi narodov, so danes sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Nastope bodo začeli 10. junija v Linjinu z obračunom proti Kitajcem. Na turnirju v Ljubljani pa bodo med tekmeci slovenskih odbojkarjev tudi svetovni prvaki Italijani.

Liga narodov, ki poteka pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (Fivb), bo potekala šestič. Uvodni nastopi Slovence tokrat čakajo v Linjiju, kjer bodo prvo tekmo odigrali 10. junija ob 10.30 po slovenskem času, pomerili pa se bodo z gostitelji Kitajci.

Dan pozneje bodo njihovi tekmeci aktualni zmagovalci lige Poljaki. Po dnevu premora bo sledila tekma s Kubo, za konec prvega turnirja pa 14. še dvoboj z Japonci.

Drugi turnir bo v Ljubljani. Slovence pred domačim občinstvom najprej čaka Kanada (24. junij), 25. junija jih čaka dvoboj z aktualnimi svetovnimi podprvaki Bolgari, v soboto, 27. junija, pa še obračun s tretjo reprezentanco sveta, Brazilijo.

Zadnji nasprotniki izbrancev selektorja Fabia Solija bodo aktualni svetovni prvaki Italijani, s katerimi se bodo udarili v nedeljo, 28. junija. Vse štiri tekme v Stožicah bodo Slovenci igrali ob 20.30.

Zadnji turnir rednega dela se bo za slovenske odbojkarje odvijal med 15. in 19. julijem v Beogradu. Tam se bodo prvi dan turnirja merili z Nemci, 17. julija z Iranci, 18. julija s Turki, dan pozneje pa še s Srbi.

Zaključni turnir bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem, tja se bo uvrstilo najboljših osem reprezentanc. Slovenija je v dosedanjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

