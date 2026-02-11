Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Odbojkarska liga prvakov, skupinski del, peti krog

ACH Volley pred "eno od najpomembnejših tekem sezone"

ACH Volley | ACH Volley bo v četrtek zvečer doma izzval Trentino. | Foto Filip Barbalić

ACH Volley bo v četrtek zvečer doma izzval Trentino.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley bo v četrtek ob 20. uri odigral zadnjo domačo tekmo v skupini A-lige prvakov. V Halo Tivoli prihaja Trentino Itas, trenutno drugouvrščena ekipa skupine, ki je na prvi tekmi v začetku decembra v Italiji Ljubljančane premagala s 3:0. Že danes se bo vodilni Ziraat pomeril s Toursom.

Ziraat Bankkart : ACH Volley, Tine Urnaut
Sportal Ne želijo gledati na lestvico, osredotočajo se nase

Odbojkarji iz Tivolija imajo sicer še vedno nekaj možnosti za uvrstitev na prvi dve mesti (ali najboljše tretje) v skupini, ki prinaša nadaljevanje bojev v ligi prvakov, tudi tretje mesto pa je še vedno velik izziv, saj prinaša nadaljevanje evropskih tekem v pokalu CEV. Zato bo tekma izjemno pomembna za obe moštvi, izbranci Igorja Kolakovića pa se zavedajo, da bi bila vsaj kakšna točka še kako dobrodošla, saj jih potem čez teden dni čaka le še gostovanje proti neposrednemu tekmecu Toursu VB.

Šestkratni italijanski in štirikratni evropski prvak iz Trenta, velikan evropske klubske odbojke in tudi nekdanji delodajalec ljubljanskega kapetana Tineta Urnauta je v zadnjih petih sezonah kar trikrat igral v finalu lige prvakov in tudi v Ljubljano prihaja kot favorit. 

"Zagotovo bo četrtkova tekma s Trentinom ena od najpomembnejših tekem sezone. Že na uvodni tekmi lige prvakov, ko smo gostovali v Trentu, smo bili blizu, da bi vzeli kakšen niz ali še kaj več. Zdaj je na nas, da pokažemo svojo najboljšo odbojko ob izjemni podpori polnega Tivolija. Treba bo servirati naš najboljši servis in na drugi strani zdržati na sprejemu," je pred dvobojem v klubski mikrofon dejal Kolaković.

Liga prvakov, peti krog

Torek, 10. februar

Sreda, 11. februar

Četrtek, 12. februar

Lestvice:

