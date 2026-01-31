Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Odbojkarski pokal Slovenije, finale (m)

Prekmurci izzivajo ACH Volley

Po ženskem odbojkarskem finalu Pokala Slovenije v dvorani Zlatorog sledi še moški, v katerem se bo slovenski prvak in branilec pokalne lovorike ACH Volley Ljubljana, ki je v svoje vitrine pospravil 15 pokalnih lovorik, meril s prekmurskim klubom Panvita Pomgrad, ki bo v velikem finalu zaigral prvič po 16 letih.

OTP banka Branik - Bielsko-Biala
Sportal Za pokalno lovoriko rekorderke Mariborčanke in Novogoričanke

Odbojkarski pokal Slovenije, finale (dvorana Zlatorog)

Sobota, 31. januar
17.00 ACH Volley - Panvita Pomgrad

Pokalni zmagovalci:

1991/92 Vileda Maribor
1992/93 Salonit Anhovo
1993/94 Vileda Maribor
1994/95 Maribor
1995/96 Salonit Anhovo
1996/97 Salonit Anhovo
1997/98 Fužinar
1998/99 Fužinar
1999/00 Salonit Anhovo
2000/01 Žurbi Team Kamnik
2001/02 Salonit Anhovo
2002/03 Salonit Anhovo
2003/04 Salonit Anhovo
2004/05 Autocommerce Bled
2005/06 Prevent Gradnje IGM
2006/07 Autocommerce Bled
2007/08 ACH Volley
2008/09 ACH Volley
2009/10 ACH Volley
2010/11 ACH Volley
2011/12 ACH Volley
2012/13 ACH Volley
2013/14 Salonit Anhovo
2014/15 ACH Volley
2015/16 Calcit Volleyball
2016/17 Calcit Volleyball
2017/18 ACH Volley
2018/19 ACH Volley
2019/20 ACH Volley
2020/21 Calcit Volley
2021/22 ACH Volley
2022/23 ACH Volley
2023/24 Calcit Volley
2024/25 ACH Volley
2025/26 ?

Vir: STA

