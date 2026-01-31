Sobota, 31. 1. 2026, 10.45
Odbojkarski pokal Slovenije, finale (ž)
Za pokalno lovoriko rekorderke Mariborčanke in Novogoričanke
V Celju je vse nared za veliki finale Pokala Slovenije za sezono 2025/26. V boj za pokalno lovoriko se bodo v dvorani Zlatorog ob 14. uri podale odbojkarice GEN-I Volleyja in OTP banke Branik.
V dvorani Zlatorog se bo odvijalo zadnje dejanje pokalnega tekmovanja, v katerem je v sezoni 2025/26 tekmovalo 48 ženskih ekip. V ženskem finalu bosta igrala GEN-I Volley, ki je zadnjo pokalno lovoriko osvojil v sezoni 2005/06, in OTP banka Branik, ki je doslej zbrala že rekordnih 20 naslovov pokalnih prvakinj, v lanskem finalu pa klonila proti največjim tekmicam zadnjih let, ekipi Calcit Volleyja.
Novogoričanke so zadnjo pokalno lovoriko osvojile v sezoni 2005/06.
Odbojkarski pokal Slovenije, finale
Sobota, 31. januar
14.00 Gen-I Volley - OTP banka Branik
Pokalne zmagovalke:
1991/92 Paloma Branik
1992/93 Paloma Branik
1993/94 Paloma Branik
1994/95 Abes Trade Celje
1995/96 Infond Branik
1996/97 Kemiplas Koper
1997/98 Infond Branik
1998/99 Infond Meltal
1999/00 Infond Meltal
2000/01 Nova KBM Meltal
2001/02 Nova KBM Branik
2002/03 Nova KBM Branik
2003/04 Sladki greh Ljubljana
2004/05 Sladki greh Ljubljana
2005/06 Hit Nova Gorica
2006/07 Hit Nova Gorica
2007/08 Hit Nova Gorica
2008/09 Hit Nova Gorica
2009/10 Nova KBM Branik
2010/11 Nova KBM Branik
2011/12 Nova KBM Branik
2012/13 Calcit Volleyball
2013/14 Calcit Volleyball
2014/15 Nova KBM Branik
2015/16 Nova KBM Branik
2016/17 Nova KBM Branik
2017/18 Nova KBM Branik
2018/19 Calcit Volley
2019/20 Nova KBM Branik
2020/21 ni bilo tekmovanja
2021/22 Calcit Volley
2022/23 Nova KBM Branik
2023/24 Nova KBM Branik
2024/25 Calcit Volley
2025/26 ?
Vir: STA
