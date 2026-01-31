Za pokalno lovoriko rekorderke Mariborčanke in Novogoričanke

V Celju je vse nared za veliki finale Pokala Slovenije za sezono 2025/26. V boj za pokalno lovoriko se bodo v dvorani Zlatorog ob 14. uri podale odbojkarice GEN-I Volleyja in OTP banke Branik.

V dvorani Zlatorog se bo odvijalo zadnje dejanje pokalnega tekmovanja, v katerem je v sezoni 2025/26 tekmovalo 48 ženskih ekip. V ženskem finalu bosta igrala GEN-I Volley, ki je zadnjo pokalno lovoriko osvojil v sezoni 2005/06, in OTP banka Branik, ki je doslej zbrala že rekordnih 20 naslovov pokalnih prvakinj, v lanskem finalu pa klonila proti največjim tekmicam zadnjih let, ekipi Calcit Volleyja.

Novogoričanke so zadnjo pokalno lovoriko osvojile v sezoni 2005/06. Foto: CEV

Odbojkarski pokal Slovenije, finale Sobota, 31. januar

14.00 Gen-I Volley - OTP banka Branik

Pokalne zmagovalke: 1991/92 Paloma Branik

1992/93 Paloma Branik

1993/94 Paloma Branik

1994/95 Abes Trade Celje

1995/96 Infond Branik

1996/97 Kemiplas Koper

1997/98 Infond Branik

1998/99 Infond Meltal

1999/00 Infond Meltal

2000/01 Nova KBM Meltal

2001/02 Nova KBM Branik

2002/03 Nova KBM Branik

2003/04 Sladki greh Ljubljana

2004/05 Sladki greh Ljubljana

2005/06 Hit Nova Gorica

2006/07 Hit Nova Gorica

2007/08 Hit Nova Gorica

2008/09 Hit Nova Gorica

2009/10 Nova KBM Branik

2010/11 Nova KBM Branik

2011/12 Nova KBM Branik

2012/13 Calcit Volleyball

2013/14 Calcit Volleyball

2014/15 Nova KBM Branik

2015/16 Nova KBM Branik

2016/17 Nova KBM Branik

2017/18 Nova KBM Branik

2018/19 Calcit Volley

2019/20 Nova KBM Branik

2020/21 ni bilo tekmovanja

2021/22 Calcit Volley

2022/23 Nova KBM Branik

2023/24 Nova KBM Branik

2024/25 Calcit Volley

2025/26 ? Vir: STA

