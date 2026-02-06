Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

1. DOL za moške, 16. krog

1. DOL za moške, 16. krog

V Kranju bodo obeležili jubilej in igrali tudi za Aleksa

Merkur Triglav Kranj | Kranjčani bodo v soboto obeležili jubilej in igrali za Aleksa, ki potrebuje pomoč. | Foto Aleš Oblak

Kranjčani bodo v soboto obeležili jubilej in igrali za Aleksa, ki potrebuje pomoč.

Foto: Aleš Oblak

V soboto ob 19. uri se bosta v ŠD Planina v sklopu 16. kroga slovenskega odbojkarskega prvenstva pomerila Merkur Triglav Kranj in ACH Volley Ljubljana. Kranjčani bodo obeležili 20-letnico neprekinjenega nastopanja v prvi slovenski odbojkarski ligi, hkrati pa zbirali sredstva za Aleksa, ki potrebuje gensko terapijo. Novomeščani bodo v soboto gostili Kanalce, Panvita Pomgrad, ki je na zadnji tekmi premagala Mariborčane, pričakuje Kamničane, Mariborčani pa se bodo doma merili s Fužinarjem.

Panvita Pomgrad
Sportal Alpacem in Calcit uspešna doma, Panvita presenetila v gosteh

V ŠD Planina v Kranju se bodo na tekmi med Merkur Triglav Kranj in ACH Volley Ljubljana zbrali tudi nekdanji igralci in trenerji Odbojkarskega kluba Triglav Kranj in obeležili 20 let neprekinjenega igranja v slovenski prvi odbojkarski ligi. Gledalcem se bodo predstavili tudi klubski mladi upi in ženska članska ekipa, ki nastopa v 2. DOL in je na 14 tekmah sezone 2025/26 še neporažena.

Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto. Klub se je namreč intenzivno vključil v akcijo zbiranja sredstev za fantka Aleksa, ki potrebuje zdravljenje z gensko terapijo. Namesto vstopnine se bodo na vhodu v dvorano zbirali prispevki, ki jih bo klub namenil društvo Viljem Julijan. Več TUKAJ

1. DOL, moški, 16. krog

Sobota, 7. februar

Lestvica:

