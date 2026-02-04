Novogoriške odbojkarice po drugem porazu izpadle proti Madžarkam

Odbojkarice GEN-I Volleyja so izpadle v četrtfinalu pokala challenge proti madžarski ekipi Kaposvari NRC. Potem ko so prejšnji teden že na Madžarskem izgubile z 0:3 v nizih, so tokrat po izgubljenih prvih dveh nizih ostale brez mesta v polfinalu. Na koncu je bil rezultat 1:3 (-20, -13, 16, -14).

Varovanke trenerja Vasje Samca Lipicerja so bile pred povratno tekmo v domači dvorani v nezavidljivem položaju. Po porazu z 0:3, čeprav so bili vsi nizi tesni, so morale na povratni tekmi slavili bodisi s 3:0 bodisi 3:1 v nizih, da bi si zagotovile zlati niz.

Toda Madžarske predstavnice so že v prvih dveh nizih končale upe na morebitni novogoriški preobrat. Prvi niz so dobile s 25:20, drugega pa precej bolj prepričljivo s 25:13.

Nato se je igralo le še za prestiž, slovenske pokalne finalistke so domačim navijačem postregle z dobljenim tretjim nizom (25:16), preden so se Madžarke znova zbrale in prepričljivo dobile četrtega s 25:14.

S tem so iz evropskih tekmovanj izpadli vsi slovenski klubi v ženski konkurenci, v moški pa vsaj še dve tekmi lige prvakov čakata odbojkarje ACH Volleyja. Naslednja bo na vrsti naslednji četrtek v Ljubljani proti Trentinu.