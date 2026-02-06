Začelo in končalo se bo v Kopru

Le še štirje krogi so do konca rednega dela slovenskega prvenstva za odbojkarice. Kot prve bodo na teren zvečer stopile gostiteljice Koprčanke in Novogoričanke. V soboto bodo vodilne Mariborčanke gostovale v Radovljici, Kamničanke bodo gostile Formis, Ankarančanke pa se bodo v OŠ Antona Ukmarja v Kopru pomerile s sosedami na lestvici Šempetrankami.