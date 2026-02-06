Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
6. 2. 2026,
1. DOL za ženske, 18. krog

1. DOL za ženske, 18. krog

Začelo in končalo se bo v Kopru

Foto CEV

Novogoriška zasedba gostuje v Kopru.

Foto: CEV

Le še štirje krogi so do konca rednega dela slovenskega prvenstva za odbojkarice. Kot prve bodo na teren zvečer stopile gostiteljice Koprčanke in Novogoričanke. V soboto bodo vodilne Mariborčanke gostovale v Radovljici, Kamničanke bodo gostile Formis, Ankarančanke pa se bodo v OŠ Antona Ukmarja v Kopru pomerile s sosedami na lestvici Šempetrankami.

1. DOL, ženske, 18. krog

 Petek, 6. februar
Sobota, 7. februar

Lestvica:

