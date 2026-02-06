Petek, 6. 2. 2026, 9.12
1 ura
1. DOL za ženske, 18. krog
Začelo in končalo se bo v Kopru
Le še štirje krogi so do konca rednega dela slovenskega prvenstva za odbojkarice. Kot prve bodo na teren zvečer stopile gostiteljice Koprčanke in Novogoričanke. V soboto bodo vodilne Mariborčanke gostovale v Radovljici, Kamničanke bodo gostile Formis, Ankarančanke pa se bodo v OŠ Antona Ukmarja v Kopru pomerile s sosedami na lestvici Šempetrankami.
1. DOL, ženske, 18. krogPetek, 6. februar Sobota, 7. februar
Lestvica:
