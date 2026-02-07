Težave za NZS: v Mariboru o sodniških napakah, v Ljubljani o nerazumljivem urniku

Zgoščen spored uvoda v spomladanski del sezone se nadaljuje z 21. krogom Prve lige Telemach. Ta se začenja v soboto, ko bosta svoje prve točke v tem koledarskem letu lovila Primorje in Bravo. Nedelja bo v znamenju dveh velikih derbijev, ki jih gostita Ljudski vrt in Stožice. Na Nogometno zvezo Slovenije je bilo medtem poslanih nekaj glasnih pozivov oziroma opozoril.

Bravo je bil, kot že večkrat v minulih sezonah, eno od pozitivnih presenečenj jesenskega dela. Četa Aleša Arnola je tudi ob odhodih nekaterih pomembnih adutov ostala povsem konkurenčna najboljšim, med drugim znova dvakrat ugnala Olimpijo in točke kradla tudi Mariboru in Kopru.

Ob dejstvu, da kadrovanje v ljubljanskem klubu to zimo ni bilo posebej intenzivno, ni nihče pričakoval, da bo vstop v spomladanski del sezone prinesel povsem drugačno sliko; Šiškarji so najprej doživeli polom v Kopru, ko se je njihova mreža zatresla kar šestkrat, sledil pa je še poraz brez izstreljenega naboja proti Muri.

Aleš Arnol po drugem spomladanskem porazu Brava ni bil razočaran. Foto: Jure Banfi "Že sama reakcija na tej tekmi je pokazala, da se zavedajo svojih napak. Če sem bil po tekmi v Kopru res razočaran, sem tokrat predvsem žalosten, ker se tekma ni razpletla tako, kot bi bilo pošteno," je razlagal Arnol. Trener Brava verjame, da se bo nujna konsolidacija njegove zasedbe nadaljevala v Ajdovščini.

Ajdovci dodatnih dni premora, ki so jih dobili na račun stečaja Domžal in posledično prostega kroga v minulem vikendu, niso znali izkoristiti. V primorskem obračunu na Bonifiki so ostali brez točk, a podoba Ajdovcev ni bila slaba. Oba stratega torej verjameta, da sobotno popoldne prinaša tudi prvi točkovni izplen v tem koledarskem letu.

Milan Anđelković se bo moral znajti brez Žana Beširja in Eliana Demirovića; prvi je izpolnil kvoto rumenih kartonov, drugi je bil izključen.

Očitno imamo dvojna merila

Po okrnjenem sobotnem sporedu bodo na praznično nedeljo v 1. SNL odigrane kar tri tekme. Pestro dogajanje se bo začelo v Fazaneriji, kjer bo Mura lovila svojo drugo zaporedno zmago. Kljub samozavesti, ki so jo črno-beli zagotovo pridobili s prekinitvijo uroka v Stožicah, naloga ne bo lahka.

Aluminij je v prvih dveh krogih sicer utrpel dva minimalna poraza, a je Jura Arsić v igri svojih varovancev videl tudi veliko pozitivnih stvari. "Menim, da si te tekme nismo zaslužili izgubiti. Vse mejne odločitve so šle na našo škodo, očitno imamo dvojna merila. Glede na to, da je bil v prejšnjem krogu za nas razveljavljen točno takšen zadetek, kot ga je danes dosegel nasprotnik," je po obračunu z Olimpijo opozarjal strateg Kidričanov.

Olimpija je v Kidričevem prišla do druge zaporedne zmage. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Koper v Ljudskem vrtu brez Iličića

O sodniškem kriteriju je v teh dneh spregovoril tudi trener Maribora Feđa Dudić. "Vsi delamo napake, grešim jaz, grešijo igralci. Če napako naredimo enkrat, se to zgodi, če se ponovi, potem moramo nekdo za to odgovarjati, biti morajo določene posledice," je pred drugim derbijem vrha lestvice v uvodnem delu pomladi razlagal strateg vijoličastih.

Strokovnjak iz Bosne in Hercegovine je dodal, da je bil v domovini in Srbiji vajen 'priviligeranih' klubov, a da je v Sloveniji pričakoval drugačno, bolj urejeno stanje.

Feđa Dudić v Sloveniji opaža vzorce, ki so ga skrbeli že v BiH in Srbiji. Foto: Jure Banfi Za Dudića sicer precej konkretnejši problem trenutno predstavlja poškodba Oscarja Zambrana, ki bo po vsej verjetnosti odsoten več tednov. Vrzel v vezni vrsti, kjer se je Ekvadorec uveljavljal kot motor mariborske zasedbe, bo treba zakrpati. Po drugi strani se v kader vračata Benjamin Tetteh in Omar Rekik.

Koper po dveh zmagah čaka prvo soočenje z neposrednim tekmecem na lestvici. Zoran Zeljković se bo izziva pod Kalvarijo lotil brez Josipa Iličića, ki počiva zaradi rumenih kartonov.

Proti Rieri imam remi in zmago

Če se v vzhodnem delu Slovenije čudijo nekaterim sodniškim odločitvam, v prestolnici opozarjajo na urnik tekmovanja. Aktualni državni prvaki so z gostovanjem v Kidričevem začeli ob 15. uri popoldne, sredi delovnega tedna. Sporočilo so na Brdo pri Kranju v petek poslali člani navijaške skupine Green Dragons, na novinarski konferenci pred obračunom s Celjem pa je o tem spregovoril tudi Federico Bessone.

"Na te stvari nimam nobenega vpliva, zato jih tudi nerad komentiram. Ne razumem pa, zakaj je bila tekma ob 15. uri. Prav tako me čudi, da imamo po dolgem premoru v enem tednu tri tekme. Žal mi je zaradi navijačev, ki niso mogli priti na tekmo, ker potrebujemo njihovo podporo. Žal pa na to, kot pravim, ne moremo vplivati. Samo upam lahko, da bo v bodoče urnik drugačen, zaradi nas in zaradi njih," je v drobovju Stožic razlagal Argentinec na klopi Olimpije.

Federico Bessone po odhodu Alberta Riere ne pričakuje drugačnega Celja. Foto: Aleš Fevžer

Bessone upa tudi na drugačno, bolj prepričljivo predstavo svojih varovancev. Kljub dvema zmagama je bila podoba zmajev proti Muri in Aluminiju vse prej kot navdihujoča. Za Celje bo (tudi po odhodu Alberta Riere) potrebno več. Trener Olimpije po koncu ere Majorčana ne pričakuje drugačnega Celja.

"Dokazal je, da je pripravljen za višjo raven, v Celju je odlično opravil svoje delo. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da sem dvakrat igral proti njemu in me ni uspel premagati. Najprej smo remizirali na ligaškem gostovanju, nato pa smo jih še izločili iz pokala, na tekmi, na kateri bi lahko zmagali še za kakšen gol več. Ne bi rekel, da bo njegov odhod veliko pomenil, kar se tiče igre Celja," je prepričan argentinski strateg, ki bo tudi tokrat pogrešal kaznovanega Agustina Doffa.

