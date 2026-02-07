V 85. letu starosti je umrl Miloš Šoškić. Za Olimpijo je odigral kar 360 tekem in bil pozneje v v ljubljanskem klubu tudi trener, tehnični vodja in športni direktor.

"V 85. letu starosti se je poslovil legendarni Miloš Šoškić. Nekdanji Zmaj s kar 360 nastopi v zeleno-belem, trener, tehnični vodja in tudi športni direktor Olimpije, ki je bil del kluba skoraj tri desetletja. Počivaj v miru, Miloš," so sporočili iz NK Olimpija.

Njegov debi v zeleno-belem dresu je bil nekaj posebnega. Ko je Miloš Šoškić, ki je v Slovenijo pri enaindvajsetih prišel iz Srbije, prvič zaigral za Olimpijo, je ta v drugi jugoslovanski ligi z Lokomotivo iz Zagreba remizirala s 4:4. To je bila prva od skupno kar 360 njegovih tekem za Olimpijo, kar ga uvršča na tretje mesto lestvice nogometašev z največ nastopi. Toda borbeni, čvrsti, na trenutke kot britev oster branilec, ki jenosil tudi kapetanski trak, pečata med zeleno-belimi ni pustil le kot nogometaš.

Pozneje je bil tudi trener, prvič je Olimpijo vodil leta 1988. V treh desetletjih svojega udejstvovanja za Bežigradom je bil tudi sekretar, tehnični vodja članske ekipe in športni direktor.