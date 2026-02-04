Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
4. 2. 2026,
11.39

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NK Maribor NK Maribor disciplinski sodnik NZS NK Mura NK Olimpija NK Olimpija Agustin Doffo

Sreda, 4. 2. 2026, 11.39

47 minut

Derbi Mariborčane in Celjane stal dodatnih 6300 evrov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Feđa Dudić, Nk Maribor | Mariborčani bodo za nešportno vedenje njihovih navijačev na tekmi med Mariborom in Celjem plačali 3100 evrov kazni. | Foto Jure Banfi

Mariborčani bodo za nešportno vedenje njihovih navijačev na tekmi med Mariborom in Celjem plačali 3100 evrov kazni.

Foto: Jure Banfi

Derbi uvodnega kroga spomladanskega nogometnega prvenstva med Mariborom in Celjem (3:3) so z nešportnim vedenjem zaznamovali tudi navijači obeh moštev in disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je klubom zdaj izdal računa. Mariborčanom v višini 3100 evrov, Celjani bodo v blagajno dali še 100 evrov več.

Navijači v Stožicah so za 2900 evrov na tekmi z Muro olajšali tudi blagajno Olimpije (1:0). O svojem nešportnem in nasilnem vedenju na isti tekmi pa bo na naslednjih treh tekmah, ko ne bo igral, lahko razmišljal tudi Argentinec v dresu zmajev Agustin Doffo. Mura je za navijaške nepotrebnosti na tekmi dobila račun v višini 250 evrov.

Nešportno in neprimerno vedenje več igralcev bo po tekmi Koper - Bravo (6:2) Primorce stalo 500 evrov.

Z nešportnim navijanjem pa so se na gostovanju v Radomljah (2:1) predstavili tudi navijači Aluminija. Ekipi iz Kidričevega so na Brdu pri Kranju izstavili račun za 360 evrov.

Preberite še:

prva liga Bravo Mura
Sportal Celje danes prvič brez Riere. Koper vse bližje, Mura do mejnika v Stožicah.
NK Celje, Albert Riera
Sportal Riera se je poslovil s točko na vročem štajerskem derbiju
NK Maribor NK Maribor disciplinski sodnik NZS NK Mura NK Olimpija NK Olimpija Agustin Doffo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.