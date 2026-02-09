Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
11.43

Osveženo pred

55 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 poškodba UKC Ljubljana Marko Macura Lindsey Vonn

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 11.43

55 minut

Marko Macura o pretrganju kolenskih križnih vezi: kaj pomeni diagnoza, ki je doletela Lindsey Vonn?

Lindsey Vonn | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Po grdem padcu Lindsey Vonn na smukaški preizkušnji olimpijskih iger v Cortini in najrazličnejših komentarjih na to temo je o resnosti njene poškodbe (strgane kolenske križne vezi) spregovoril Marko Macura, dr. med., vodja oddelka za športne poškodbe in artroskopske dejavnosti na KO za travmatologijo kirurške klinike UKCL.

Lindsey Vonn
Sportal Jure Košir slišal glasne krike Vonn, Ilko pa branil: Bodi svetovni prvak v pljuvanju

"Pretrganje vezi pomeni, da se zaradi prevelike obremenitve pri športu strga sprednja križna vez, ki je ena od vezi, ki povezujejo stegnenico in golenico v kolenskem sklepu. Pogovorno imenovanje križnih vezi se nanaša praviloma na eno, najpogosteje poškodovano: sprednjo križno vez. Posledica popolnega pretrganja te vezi je določena stopnja nestabilnosti kolenskega sklepa, odvisno od tega, kako močne in koordinirane so mišice noge," je v izjavi za UKV pojasnil Marko Macura, travmatolog in dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

Kot dodaja, je takšna poškodba sorazmerno pogosta tudi pri rekreativnih smučarjih, še posebej ob neugodnih dejavnikih, na primer ob slabi vidljivosti na smučišču, neravnem terenu, težavah z opremo in utrujenosti mišic. Pogosteje se pojavlja pri kontaktnih športih, kot so nogomet, košarka, rokomet.

Lindsey Vonn | Foto: Reuters Foto: Reuters

Operacija: da ali ne?

Je pri pretrganih križnih vezeh vedno potrebna operacija poškodovancev? "Ne vedno. Odločamo se glede na stopnjo poškodbe in morebitne pridružene poškodbe kosti, hrustanca, meniskusov, drugih vezi ter glede na pričakovano stopnjo aktivnosti oz. funkcionalne zahteve. Po podatkih švedskega registra poškodb kolenskih vezi se kirurgi ob prvem srečanju s pacientom v polovici primerov odločijo za operacijo, v polovici pa za fizioterapijo."

Okrevanje pri tekmovalnih športnikih teče hitreje, pri rekreativnih pa praviloma počasneje: pri odraslih je treba počakati kar od osem do devet mesecev do polne športne obremenitve, odvisno od napredka pri mišicah. Pri otrocih oz. najstnikih pa gre še počasneje, okrevanje traja približno eno leto.

križne vezi | Foto: UKC Ljubljana Foto: UKC Ljubljana

Kako tvegano je gibanje s tako poškodbo?

"Odvisno od stopnje nestabilnosti in vrste gibanja. Hoja, kolesarjenje, tek na smučeh (sploh klasična tehnika), plavanje in podobni športi so manj nevarni," glede gibanja s tako poškodbo pravi Macura. "Pri kompleksnih gibih, ki zahtevajo eksplozivne spremembe smeri, zasuk obremenjene noge, pristanke po skokih ali gibanje po neravnem terenu, pa je nevarnost dodatnih poškodb precej večja. Pri teh bolj kompleksnih gibih je potreba po reakciji sklepa v delčkih sekunde in se pozna vsaka malenkost. Z nestabilnim kolenom oz. pretrgano sprednjo križno vezjo so takšne reakcije bistveno upočasnjene, kar lahko privede do dodatnih poškodb."

Benjamin Karl
Sportal Benjamin Karl olimpijski naslov proslavil zgoraj brez. Takšno je ozadje.
Domen Prevc, ZOI
Sportal Prevc o prvem vtisu: Veliko je pompa, stvari, ki mogoče ne spadajo zraven

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 poškodba UKC Ljubljana Marko Macura Lindsey Vonn
