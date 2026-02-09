Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da so občinske svetnice Mestne občine Ljubljana Ksenija Pišljar, Frančiška Trobec in Marija Dunja Piškur Kosmač kršile nasprotje interesov, ko so glasovale zase v različnih primerih imenovanj predstavnikov v svete javnih zavodov. Komisija je zoper mestne svetnice uvedla prekrškovne postopke.

Komisija je ugotovila, da je Ksenija Pišljar (Gibanje Svoboda) na 20. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 3. februarja lani, glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, pri čemer je bila za članico v svet tega javnega zavoda predlagana tudi sama, so sporočili s KPK.

Na isti seji mestnega sveta MOL je zase glasovala tudi Frančiška Trobec (Lista Zorana Jankovića), s tem, ko je glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v svet javnega zavoda Festival Ljubljana. Kot predstavnica MOL je bila za članico predlagana v svet javnega zavoda Festival Ljubljana tudi sama.

Marija Dunja Piškur Kosmač (Lista Zorana Jankovića) pa je na 21. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 17. marca lani, glasovala za predlog sklepa o imenovanju predstavnice MOL v svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, čeprav je bila v svet javnega zavoda kot članica MOL predlagana sama.

Iz zadeve bi se morale izločiti

Po navedbah KPK so se tako vse tri svetnice MOL znašle v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa niso ravnale skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje nadrejenega oziroma predstojnika.

"Glasovanje zase sodi med najbolj tipične okoliščine, ki ustvarijo nasprotje interesov, zato bi obravnavane osebe morale vedeti, da so oziroma da bodo s takšnim ravnanjem vzbudile dvom v objektivnost in nepristranskost postopkov imenovanja, posledično pa demokratičnost delovanja lokalne samouprave," so zapisali.

V komisiji verjamejo, da je prepoznavanje okoliščin nasprotja interesov izredno pomemben preventivni dejavnik, saj lahko nastanek kršitve negativno vpliva na integriteto in ugled posameznikov ter na integriteto celotnega organa, pri katerem ta deluje. Posledično se zmanjša zaupanje v delo in ugled celotnega javnega sektorja, prav tako pa je neustrezno obvladovanje okoliščin nasprotja interesov lahko le korak do korupcije, zato je ustrezno ravnanje uradnih oseb ključno in temeljno pri krepitvi pravne države, so navedli.