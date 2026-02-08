Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
8. 2. 2026,
17.06

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn

Nedelja, 8. 2. 2026, 17.06

34 minut

Potrjeno: Lindsey Vonn se je poškodovala

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Lindsey Vonn ZOI 2026 | Lindsey Vonn je na smuku grdo padla. | Foto Guliverimage

Lindsey Vonn je na smuku grdo padla.

Foto: Guliverimage

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na danes na olimpijskem smuku grdo padla, je ob tem utrpela poškodbo, so potrdili pri ameriški smučarski zvezi. Ob tem tuji mediji poročajo, da naj bi 41-letna Američanka poleg natrgane križne vezi utrpela še zlom spodnjega dela noge.

"Lindsey Vonn je ob padcu utrpela poškodbo, a je stabilna in v dobrih rokah ekip ameriške in italijanske zdravniške službe," se glasi sporočilo ameriške smučarske zveze. Sanje 41-letne Američanke o novi olimpijski medalji so bile danes po grdem padcu končane že po nekaj sekundah, že pred startom pa je bilo jasno, da bo šla Vonn ob svoji vožnji na vse ali nič. Tveganje se ji na koncu ni poplačalo, v bolečinah in krikih pa je prizorišče zapustila v helikopterju.

Za tuje medije je nekaj informacij podal tudi trener za hitre discipline v ameriški reprezentanci Alex Hödlmoser. "Zaenkrat imamo zelo malo informacij. Očitno pa gre za zlom spodnjega dela noge," je povedal za SRF.

Američanka si je sicer že pred dobrim tednom dni kljub grdemu padcu na smuku v Crans Montani in pretrganju sprednje križne vezi v levem kolenu na progi Olimpia delle Tofane zadala osvojiti četrto olimpijsko medaljo. Njena vožnja se je končala predčasno, ob padcu se ji smuči niso odpele, zdaj pa je že jasno, da je ob novi poškodbi končana tudi njena sezona.

Preberite še:

Cande Moreno Smuk
Sportal Še ena žrtev olimpijskega smuka. Kruta usoda Andorke v Cortini.
THUMB Breezy
Sportal "Zaplet" z medaljo olimpijske prvakinje, ki sporoča: Lindsey, s tabo smo
Lindsey Vonn ZOI 2026
Sportal Tina Maze brez zadržkov o nastopu Lindsey Vonn, oglasila se je tudi sestra #video
Breezy Johnson
Sportal Zmaga v ZDA, žalosten konec za Vonn, Štuhec v solzah
zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.