Potrjeno: Lindsey Vonn se je poškodovala

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na danes na olimpijskem smuku grdo padla, je ob tem utrpela poškodbo, so potrdili pri ameriški smučarski zvezi. Ob tem tuji mediji poročajo, da naj bi 41-letna Američanka poleg natrgane križne vezi utrpela še zlom spodnjega dela noge.

"Lindsey Vonn je ob padcu utrpela poškodbo, a je stabilna in v dobrih rokah ekip ameriške in italijanske zdravniške službe," se glasi sporočilo ameriške smučarske zveze. Sanje 41-letne Američanke o novi olimpijski medalji so bile danes po grdem padcu končane že po nekaj sekundah, že pred startom pa je bilo jasno, da bo šla Vonn ob svoji vožnji na vse ali nič. Tveganje se ji na koncu ni poplačalo, v bolečinah in krikih pa je prizorišče zapustila v helikopterju.

Update: Lindsey Vonn sustained an injury, but is in stable condition and in good hands with a team of American and Italian physicians. — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 8, 2026

Za tuje medije je nekaj informacij podal tudi trener za hitre discipline v ameriški reprezentanci Alex Hödlmoser. "Zaenkrat imamo zelo malo informacij. Očitno pa gre za zlom spodnjega dela noge," je povedal za SRF.

Američanka si je sicer že pred dobrim tednom dni kljub grdemu padcu na smuku v Crans Montani in pretrganju sprednje križne vezi v levem kolenu na progi Olimpia delle Tofane zadala osvojiti četrto olimpijsko medaljo. Njena vožnja se je končala predčasno, ob padcu se ji smuči niso odpele, zdaj pa je že jasno, da je ob novi poškodbi končana tudi njena sezona.

