Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
11.29

53 minut

Sveže informacije iz ZDA: Dončić tudi brez tekme z Oklahomo

Luka Dončić | Luka Dončić bo zaradi poškodbe izpustil tudi tekmo z Oklahomo. | Foto Reuters

Luka Dončić bo zaradi poškodbe izpustil tudi tekmo z Oklahomo.

Foto: Reuters

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil še eno tekmo svojega moštva Los Angeles Lakers v ligi NBA, poročata ameriška spletna portala ESPN in CBS. Manjkal bo na tekmi z Oklahomo v noči na torek po slovenskem času.

Luka Dončić je po poškodbi igrišče zapustil proti koncu druge četrtine petkove tekme proti moštvu Philadelphia 76ers. Jezerniki nanj niso mogli računati že na sobotni tekmi z Golden State Warriors, manjkal pa bo tudi na naslednji, ko v Los Angeles prihaja Oklahoma.

Na tekmi z Golden Stateom so bili Dončićevi soigralci sicer uspešni tudi brez njegove pomoči, zmagali so s 105:99. Slovenski košarkar v letošnji sezoni v povprečju prispeva 33,4 točke in 8,7 podaje na tekmo.

