Ilka Štuhec na velikem odru, oči uprte v Lindsey Vonn

Nedelja na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 po sobotnem moškem smuku prinaša še preizkušnjo za dekleta v Cortini d'Ampezzo. Na svojih tretjih olimpijskih igrah bo nastopila tudi Ilka Štuhec, ki se bo po progi podala s številko 20. Veliko oči bo uprtih v Lindsey Vonn (13.), ki bo nastopila kljub poškodbi kolenskih vezi. Štart smuka bo ob 11.30.

Organizatorji so imeli zaradi obilnega sneženja v dneh pred začetkom dogajanja veliko preglavic. Zaradi velikih količin snega, v zgornjem delu olimpijske proge Tofane je zapadel tudi meter snega, niso izpeljali načrtovanih treh treningov na smukaški progi.

Alpske smučarke so progo prvič preizkusile v petek. Štuhec je bila s številko 1 skorajda v vlogi preizkusne smučarke, prvega testa ni opravila, saj je po skoku zašla iz smeri v neočiščeni del ter ji je zdrsnilo na bok. Pobrala se je in prišla brez pomoči v iztek proge, potolčena in z bolečim palcem na levi roki. Drugi trening je izpeljala veliko bolje. Kot tretja na startu je zaostala manj kot sekundo za Avstrijko Ariane Radler, nato pa z zaostankom 1,21 sekunde zasedla 12. čas treninga.

Petintridesetletnica na najverjetneje svojih zadnjih OI v karieri napada dosežek, ki ji manjka v zbirki. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev na stopničke, od tega ima 11 zmag, sedem na smukih. Na članskih svetovnih prvenstvih je bila v letih 2017 in 2019 zapovrstjo svetovna prvakinja v smuku. Na OI pa boljša kot deseta (smuk leta 2014 v Sočiju) še ni bila, zdaj upa na izboljšanje te uvrstitve.

Lindsey Vonn si želi olimpijskega odličja. Foto: Reuters

Ogromno pozornosti bo v Cortini požela Američanka Lindsey Vonn, ki zaradi strganih sprednjih križnih vezi v levem kolenu smuča z opornico, kljub temu pa je na sobotnem treningu postavila tretji čas. Ni skrivnost, da najboljša smukačica letošnje zime v svetovnem pokalu najvišje meri tudi na tekmi. 41-letna Američanka je z 12 zmagami (20 stopničk) v Cortini najuspešnejša na tekmah na ikoničnem prizorišču pod Tofano. Med uspešnejšimi je Štuhec s šestimi uvrstitvami na stopničke, od tega dvema zmagama.