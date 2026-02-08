Nedelja, 8. 2. 2026, 7.00
10 ur, 42 minut
ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, smuk (ž)
Ilka Štuhec na velikem odru, oči uprte v Lindsey Vonn
Nedelja na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 po sobotnem moškem smuku prinaša še preizkušnjo za dekleta v Cortini d'Ampezzo. Na svojih tretjih olimpijskih igrah bo nastopila tudi Ilka Štuhec, ki se bo po progi podala s številko 20. Veliko oči bo uprtih v Lindsey Vonn (13.), ki bo nastopila kljub poškodbi kolenskih vezi. Štart smuka bo ob 11.30.
Organizatorji so imeli zaradi obilnega sneženja v dneh pred začetkom dogajanja veliko preglavic. Zaradi velikih količin snega, v zgornjem delu olimpijske proge Tofane je zapadel tudi meter snega, niso izpeljali načrtovanih treh treningov na smukaški progi.
Alpske smučarke so progo prvič preizkusile v petek. Štuhec je bila s številko 1 skorajda v vlogi preizkusne smučarke, prvega testa ni opravila, saj je po skoku zašla iz smeri v neočiščeni del ter ji je zdrsnilo na bok. Pobrala se je in prišla brez pomoči v iztek proge, potolčena in z bolečim palcem na levi roki. Drugi trening je izpeljala veliko bolje. Kot tretja na startu je zaostala manj kot sekundo za Avstrijko Ariane Radler, nato pa z zaostankom 1,21 sekunde zasedla 12. čas treninga.
Petintridesetletnica na najverjetneje svojih zadnjih OI v karieri napada dosežek, ki ji manjka v zbirki. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev na stopničke, od tega ima 11 zmag, sedem na smukih. Na članskih svetovnih prvenstvih je bila v letih 2017 in 2019 zapovrstjo svetovna prvakinja v smuku. Na OI pa boljša kot deseta (smuk leta 2014 v Sočiju) še ni bila, zdaj upa na izboljšanje te uvrstitve.
Lindsey Vonn si želi olimpijskega odličja.
Ogromno pozornosti bo v Cortini požela Američanka Lindsey Vonn, ki zaradi strganih sprednjih križnih vezi v levem kolenu smuča z opornico, kljub temu pa je na sobotnem treningu postavila tretji čas. Ni skrivnost, da najboljša smukačica letošnje zime v svetovnem pokalu najvišje meri tudi na tekmi. 41-letna Američanka je z 12 zmagami (20 stopničk) v Cortini najuspešnejša na tekmah na ikoničnem prizorišču pod Tofano. Med uspešnejšimi je Štuhec s šestimi uvrstitvami na stopničke, od tega dvema zmagama.
ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, smuk (Ž), startna lista:
1. Malorie Blanc (Švi)
2. Ariane Rädler (Avt)
3. Federica Brignone (Ita)
4. Jasmine Flury (Švi)
5. Janine Schmitt (Švi)
6. Breezy Johnson (ZDA)
7. Nicol Delago (Ita)
8. Laura Pirovano (Ita)
9. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)
10. Emma Aicher (Nem)
11. Cornelia Hütter (Avt)
12. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)
13. Lindsey Vonn (ZDA)
14. Mirjam Puchner (Avt)
15. Sofia Goggia (Ita)
16. Corine Suter (Švi)
17. Jacqueline Wiles (ZDA)
18. Nina Ortlieb (Avt)
19. Romane Miradoli (Fra)
20. Ilka Štuhec (Slo)
...