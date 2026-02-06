Ilka Štuhec, edina Slovenka, ki nastopa v hitrih disciplinah alpskega smučanja, bo v nedeljo nastopila v smuku v Cortini d'Ampezzo v lovu na njeno prvo olimpijsko kolajno. Na petkovem treningu je sicer padla, kar pa ne spreminja njenega mnenja o priljubljenem italijanskem smučarskem središču, ki ji ostaja pri srcu. "Cortina v objemu gora je zame posebno mesto, čudovite in manj lepe stvari so se mi zgodile, a jo obožujem."

"Malo je tudi meni zastalo srce"

Ilka Štuhec Foto: Reuters Ilko Štuhec je padec nekoliko pretresel, a ni pustil hujših fizičnih posledic. "Malo je tudi meni zastalo srce," je pojasnila dogajanje na treningu, kjer je na progi Olympia delle Tofane po skoku zdrsnila na bok, a se je ustavila pred zaščitnimi mrežami. To je bil prvi trening, uvodnega so dan prej odpovedali zaradi sneženja. Prav slednje pa je povzročilo nevšečnosti organizatorjem in tekmovalkam.

Nastopila je kot prva na treningu in tako ni imela še pravih informacij o stanju proge. "Ni bilo to prvič, da sem začela. A sem naredila napako, bila sem izven idealne linije in sem se nagnila na zunanjo smučko. Potem mi je v snegu, k je tam ostal, samo še vzelo smuči," je dodala petintridesetletna Mariborčanka. Po padcu je hitro sama vstala in se zapeljala do ciljen arena. Sledilo je kosilo v slovenski hiši v središču Cortine, nato pa je še pred nedeljskim uradnim odprtjem v njej pripravila prvo novinarsko konferenco.

"Sijajna kulisa z visokimi belimi gorami vse naokrog"

"Štart na tem smuku je izjemno lep. Ko se ozreš okrog je sijajna kulisa z visokimi belimi gorami vse naokrog. Proga nad mestom tudi lep teče. So pravi skoki in velike hitrosti, kar se tudi pričakuje od smuka. Običajno je tudi odlično pripravljena," je vzrok, zakaj je Cortina njej tako ljuba, strnila Štuhec. V prejšnjih dnevih je snežilo. "In še malo deževalo za povrh. Prišlo je do nanosa snega, ki je bil tam, kjer ne bi smel biti. Ne spomnim se, da je bila proga kdaj tako mehka kot danes."

Proga Tofana v Cortini Foto: Reuters Tudi znotraj modrih linij je bilo preveč snega, je povedala. "Ko se pelješ s 120 kilometrov na uro in zapelješ v cel sneg je res zelo strašljiv občutek, če zapelješ v nanosa snega. Večino so ga sicer odstranili, s je bila mestoma na progi precej veliko snežnih krogel. Upam, da bo že v soboto boje na drugem treningu ter da bo proga za nedeljsko tekmo taka, kot smo vajeni."

V karieri je imela tudi več težav s poškodbami, tudi nastop na teh olimpijskih igrah je bil pod vprašanjem. "So me že pošiljali v 'penzijo'. A sem vedela, da bom prišla v Cortino, bilo je le še vprašanje, ali kot tekmovalka ali kot gledalka. Sedaj v sem v prvi vlogi in bom skušala v nedeljo opraviti kar najboljšo vožnjo," se je v pogovoru za STA nato izognila neposrednemu odgovoru o njenih pričakovanjih.

"Olimpijska kolajna mi manjka kot češnja na torti"

Ilka Štuhec Foto: Reuters Pred sedemnajstimi sezonami je opravila prvo tekmo v svetovnem pokalu, od takrat dosegla 11 zmag, od tega sedem v smukih, in dvaindvajsetkrat stala na zmagovalnem odru. Ima dve skupni zmagi v seštevku posameznih disciplin v pokalu, naslov svetovne prvakinje v smuku je ubranila leta 2019. Tudi v njej ljubi Cortini je zmagala, to ji je uspelo 29. januarja 2017, sicer v superveleslalomu, ki jo čaka naslednji teden. "Ja, olimpijska kolajna mi manjka kot češnja na torti. Drugače sem ponosna na to, kar sem storila doslej. A glede na to, kako se počutim sedaj, se veselim olimpijskega tekmovanja."

Zaradi poškodbe je morala izpustiti OI v Južni Koreji leta 2018, ki so sledile njeni najboljši sezoni v svetovnem pokalu. "Nekako sem se sprijaznila potem s tem, da mi mogoče olimpijska medalja ni namenjeno. A sem se s tem pomirila." V zadnjem obdobju je večkrat zamenjala tudi člane ekipe, prej je bila dolgo na čelu njena mama Darja Črnko. "Menjala sem ekipo in tudi smuči. Potem pa je pred letom in pol začelo v meni tleti. Zdravje je bilo vse boljše ter pred vrati Cortina. Vesela sem, da sem se pobrala in šla naprej."