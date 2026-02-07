Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
7. 2. 2026,
12.15

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, 2. trening (ž)

Lindsey Vonn po treningu z nasmehom, manj zadovoljna Ilka Štuhec

ZOI Cortina smuk Ilka Štuhec | Ilka Štuhec je po padcu na petkovem treningu sobotnega odsmučala zanesljivo, a ni bila med hitrejšimi. | Foto Reuters

Ilka Štuhec je po padcu na petkovem treningu sobotnega odsmučala zanesljivo, a ni bila med hitrejšimi.

Foto: Reuters

V Cortini d'Ampezzo poteka drugi trening pred nedeljskim olimpijskim smukom, ki se bo začel ob 11.30. V cilju sta že Ilka Štuhec in Lindsey Vonn. Mariborčanka je za trenutno vodilno Breezy Johnson zaostala sekundo in 12 stotink in ne bo med deset. Z nasmehom je bila v ciljnem izteku Lindsey Vonn, ki na igrah nastopa s strgano križno vezjo. Američanka je nastopila brez težav in zaostala 37 stotink.

ZOI Bormio smuk Franjo von Allmen
Sportal V živo: Odermatt brez kolajne! Hitrejša debitanta in veteran. Hrobat daleč od kolajne.

Ilka Štuhec po sobotnem treningu. | Foto: Reuters Ilka Štuhec po sobotnem treningu. Foto: Reuters Cortina d'Ampezzo, z vzdevkom kraljica Dolomitov, je eno najljubših slovenske specialistke za hitri disciplini Ilke Štuhec. Petintridesetletnica je na ikonični progi v preteklosti odlično tekmovala v svetovnem pokalu alpskih smučark. Na šestih tekmah se je zavihtela na stopničke, na dveh je stala na najvišji, leta 2017 je zmagala na superveleslalomu, pred tremi leti pa je bila najboljša na smuku. Je najuspešnejša Slovenka na tekmah, ki so jih izpeljali v Cortini.

Štajerka ima z velikih tekmovanj dve kolajni. Obe je osvojila na članskih svetovnih prvenstvih, ko je dvakrat zapovrstjo v letih 2017 in 2019 osvojila zlato v smuku. Na olimpijskih igrah je najvišje posegla z 10. mestom leta 2014 v Sočiju. Napad na olimpijsko kolajno pred štirimi leti na Kitajskem je končala razočarana in objokana na 22. mestu.

Lindsey Vonn nasmejana po sobotnem treningu. | Foto: Reuters Lindsey Vonn nasmejana po sobotnem treningu. Foto: Reuters Uspešen nastop na treningu je ponovno obudil upanje, da bi se na nedeljskem smuku Lindsey Vonn celo okitila z odličjem. "Nič drugega me ne naredi srečnejše. Nihče ni verjel, da bom tukaj, toda uspelo mi je. Ne bom zapravila te priložnosti," je dejala Američanka. Je olimpijska prvakinja v smuku iz leta 2010. V letošnji sezoni je na smukih za svetovni pokal dvakrat zmagala, a nato padla v Crans Montani in si strgala križno vez. 

Vonn je na tekmah svetovnega zbrala 84 zmag. Na tekmah v Cortini je v svetovnem pokalu zbrala kar 20 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 12 zmag, šest na tekmah v smuku.

Ženski smuk bo v Cortini d'Ampezzo v nedeljo ob 11.30. Moški je bil že to soboto v Bormiu.

