Zdrs Ilke Štuhec, Lindsey Vonn se ne ustavlja: Te priložnosti ne bom zapravila

V Cortini d'Ampezzo je na letošnjih olimpijskih igrah po četrtkovi odpovedi danes na sporedu prvi trening za alpske smučarke pred nedeljskim smukom. Tega je odprla Ilka Štuhec, ki pa prvega preizkusa ob zdrsu ni končala. Na nastop še čaka Lindsey Vonn, ki bo le teden dni po poškodbi sprednje križne vezi v levem kolenu, preizkusila olimpijsko progo v Cortini d'Ampezzo. "Nihče ne bi verjel, da bom danes tukaj ... ampak uspelo mi je!" je zapisala ob fotografijah s proge v kombinezonu v ameriških barvah.

Ilka Štuhec je na prvem treningu padla oziroma zdrsnila po enem izmed skokov v četrtem odseku proge, potem ko je bila na progi že slabo minuto. Po padcu je brez težav vstala in se sama odpeljala proti cilju.

Lindsey Vonn jasna

Enainštiridesetletna Lindsey Vonn namerava na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini tekmovati z veliko opornico, ki bo pokrivala njeno koleno. Po padcu prejšnji teden v Švici je jasno povedala, da bo kljub poškodbi, ki bi jo številni športniki označili za konec sezone ali celo kariere, nadaljevala kariero in bo nastopila na olimpijskih igrah, kar je bila njena velika želja. Že v četrtek je šokirala z objavo videoposnetkov, v katerih dela počepe in dviguje uteži, trening je opravila tudi v bazenu, danes pa je že na progi, kjer bo v nedeljo lovila odličje na smuku.

"Nič me ne osrečuje bolj od tega! Nihče ne bi verjel, da bom danes tukaj ... ampak uspelo mi je! Tukaj sem, nasmejana, in ne glede na vse vem, kakšno srečo imam. Te priložnosti ne bom zapravila. Gremo!" je zapisala Vonn in jasno sporočila, da je poškodba ne bo ustavila. Vonn ima rekord kar 12 zmag v svetovnem pokalu v Cortini.

Ameriška zvezdnica ima sicer že od leta 2024 umetno desno koleno, nato pa se je lani po skoraj šestih letih upokojitve vrnila k smučanju z željo, da nastopi na letošnjih olimpijskih igrah. Četrtkov trening je bil zaradi slabega vremena odpovedan, tako da bosta treninga smuka na sporedu danes in v soboto.

