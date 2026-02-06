Domen in Nika Prevc s posebno častjo v Predazzu

Tretjič v zgodovini bodo smučarski skoki dobili zastavonošo na odprtju zimskih olimpijskih iger. Domen Prevc in Nika Prevc - slednja je od atija izvedela, da jo je doletela ta čast - bosta slovensko trobojnico nosila v Predazzu, kjer bodo potekale skakalne tekme. V središču pozornosti sta že celotno zimo in tam bosta tudi takrat, ko se bo začel lov na olimpijske medalje.

Čas je, da se zimske olimpijske igre tudi uradno začnejo. Ob 20. uri bo glavna slovesnost na nogometnem stadionu San Siru v Milanu, otvoritvena slovesnost pa bo potekala tudi v Cortini d'Ampezzo (sogostiteljica iger), Livignu in Predazzu.

Za slovensko skakalno zgodbo je pomenljivo predvsem to, da bosta Nika in Domen Prevc trobojnico nosila prav v Predazzu – na prizorišču, kjer se bodo v naslednjih dneh delile olimpijske medalje.

Nika od atija izvedla, da jo bo doletela čast

Foto: OKS/Aleš Fevžer A pri takšni časti obstaja tudi druga plat. Niko namreč že dan pozneje čaka tekma, na kateri bo naskakovala zlato, zato se ob tem poraja vprašanje, ali ji protokol in dodatna izpostavljenost res pomagata. V olimpijskih dneh protokol ni le čast, včasih je tudi dodaten pritisk.

A se sama zelo veseli te priložnosti in časti. "Pred odhodom sem izvedela od atija. V bistvu me je zelo, zelo presenetilo. Ko sem bila mlajša, sem po televiziji videla, da zastavo nosijo izkušeni športniki, tisti starejši z veliko uspehi. Jaz mislim, da sem še bolj na začetku," je skromna 20-letnica, ki je v karieri že osvojila dve zlati posamični medalji na nordijskem svetovnem prvenstvu, dva velika kristalna globusa ...

In kaj pravi na to, da bo ob njej brat Domen? "Zelo veliko mi pomeni, ker bom zastavo nosila z bratom in mi bo to le še polepšalo moje prve olimpijske igre," pravi Nika, ki se sicer bolj veseli prve tekme kot samega odprtja.

Drugič v zgodovini dva Slovenca, tretjič smučarski skoki

Drugič v zgodovini zimskih olimpijskih iger bosta tako dva slovenska športnika nosila slovensko trobojnico. Pred štirimi leti je ta čast pripadla Ilki Štuhec in Roku Marguču.

Kot prvi je imel priložnost vihteti slovensko zastavo Franci Petek leta 1992 v Albertvillu. Pred časom se je v pogovoru za Sportal spomnil dogodka izpred 34 let.

Franci Petek je kot prvi Slovenec nosil slovensko zastavo na olimpijskih igrah. Foto: Vid Ponikvar

"Bil sem mlad in popolnoma neobremenjen. Nikakor se nisem resnično zavedal, kaj pomeni to, da z nošenjem zastave svojo državo predstavljaš na tako pomembnem dogodku. Niti sanjalo se mi ni, kako častna in odgovorna vloga je to. Jaz sem bil tako sproščen, da si nisem mogel kaj, da ne bi z zastavo, ki so jo ljudje sploh prvič lahko videli na olimpijskih igrah, tudi malce pomahal. No, in res sem na veliko zamahal, da se je pokazala v vsej svoji podobi, sicer bi zaradi brezvetrja zgolj žalostno visela na drogu."

Tretjič v zgodovini bo ta čast doletela skakalca in prvič tudi skakalko, saj so ženski smučarski skoki na olimpijskih igrah razmeroma mlada disciplina - premierno v Sočiju 2014. Pred sestro in bratom Prevc je bil še legendarni Primož Peterka tisti s to častjo.

Predazzo kot uvod v lov na medalje

Prav skakalna reprezentanca je tista, kateri delnice kotirajo najvišje v boju za slovenske medalje. Nika in Domen bosta med glavnimi konkurenti na obeh posamičnih tekmah, na katerih bi lahko ob dobrem dnevu visoko posegla tudi Anže Lanišek in Timi Zajc. Potem sta tu še dve ekipni preizkušnji, na katerih bo Slovenija v ožjem krogu favoritinj za novo odličje.

Kje še lahko Slovenija poseže visoko

V širšem krogu slovenskih upov pa so še deskarji Tim Mastnak, Gloria Kotnik in Žan Košir, smučarja Miha Hrobat in Žan Kranjec, a za preboj bodo potrebovali sanjski dan glede na letošnje predstave. Enako velja za Ilko Štuhec, ki ji proga v Cortini d'Ampezzo sicer ustreza.

Ilka Štuhec bo skušala presenetiti v smuku. Foto: Guliverimage Potem je tu še nepredvidljivi biatlon: veliko vprašanje je, v kakšni formi bo Jakov Fak po operaciji meniskusa, ter kako se bo strelsko izšlo zelo hitri Anamariji Lampič.

Glasbena imena na odprtju v Milanu Otvoritvena slovesnost v Milanu bo imela tudi močan glasbeni in plesni del. Med potrjenimi nastopajočimi so: Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Lang Lang in Cecilia Bartoli ter Ghali.

Obrazi VIP: kdo vse je napovedan

A olimpijske igre niso le šport. Iz tujine so napovedani prihodi številnih znanih svetovnih obrazov. Med najbolj zvenečimi imeni je ameriški igralec Tom Cruise, ki je uradni gost iger in kot ambasador naslednjih poletnih iger v Los Angelesu 2028.

Neuradni viri omenjajo tudi prihod soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa, ki naj bi pripravljal enega od sprejemov v hiši Veneto, večnamenskem objektu za predstavitev turističnih, kulinaričnih, kulturnih in gospodarskih posebnosti regije.

Tom Cruise bo v Italiji tudi kot ambasador olimpijskih iger v Los Angelesu 2028. Foto: Reuters

Kraljeve hiše bodo med drugim zastopali norveški prestolonaslednik Haakon, princ Albert Monaški, britanska princesa Ana in princ Tonge Viliami Tuku'aho, najavljeni so tudi člani kraljevih hiš iz Danske, Švedske in Španije.

Čeprav zimske olimpijske igre niso tako megalomanske kot poletne, pa kljub vsemu v sebi nosijo poseben prestiž in privabijo pomembne ljudi v nekoliko hladnejše predele italijanskih gora. Slovenija pa bo v olimpijski začetek stopila z jasno sliko - z zastavo v rokah brata in sestre Domna in Nike Prevc.

