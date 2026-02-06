Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Petek,
6. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

8 ur, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
deskanje biatlon alpsko smučanje smučarski skoki Žan Kranjec Žan Kranjec Miha Hrobat Ilka Štuhec Ilka Štuhec Žan Košir Gloria Kotnik Tim Mastnak Anamarija Lampič Anamarija Lampič Jakov Fak Jakov Fak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Predazzo Nika Prevc Nika Prevc Domen Prevc Domen Prevc

Petek, 6. 2. 2026, 4.00

8 ur, 34 minut

Danes uradno odprtje zimskih olimpijskih iger

Domen in Nika Prevc s posebno častjo v Predazzu

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Od našega poročevalca iz Predazza

Domen Prevc Nika Prevc | Nasmejana in sproščena: brata in sestro spremlja posebna zima, zdaj ju čaka še olimpijski oder. Domen in Nika Prevc bosta na olimpijskem odprtju v Predazzu nosila slovensko zastavo. | Foto Smučarska zveza Slovenije

Nasmejana in sproščena: brata in sestro spremlja posebna zima, zdaj ju čaka še olimpijski oder. Domen in Nika Prevc bosta na olimpijskem odprtju v Predazzu nosila slovensko zastavo.

Foto: Smučarska zveza Slovenije

Tretjič v zgodovini bodo smučarski skoki dobili zastavonošo na odprtju zimskih olimpijskih iger. Domen Prevc in Nika Prevc - slednja je od atija izvedela, da jo je doletela ta čast - bosta slovensko trobojnico nosila v Predazzu, kjer bodo potekale skakalne tekme. V središču pozornosti sta že celotno zimo in tam bosta tudi takrat, ko se bo začel lov na olimpijske medalje.

Čas je, da se zimske olimpijske igre tudi uradno začnejo. Ob 20. uri bo glavna slovesnost na nogometnem stadionu San Siru v Milanu, otvoritvena slovesnost pa bo potekala tudi v Cortini d'Ampezzo (sogostiteljica iger), Livignu in Predazzu.

Za slovensko skakalno zgodbo je pomenljivo predvsem to, da bosta Nika in Domen Prevc trobojnico nosila prav v Predazzu – na prizorišču, kjer se bodo v naslednjih dneh delile olimpijske medalje.

Nika od atija izvedla, da jo bo doletela čast

Nika Prevc | Foto: OKS/Aleš Fevžer Foto: OKS/Aleš Fevžer A pri takšni časti obstaja tudi druga plat. Niko namreč že dan pozneje čaka tekma, na kateri bo naskakovala zlato, zato se ob tem poraja vprašanje, ali ji protokol in dodatna izpostavljenost res pomagata. V olimpijskih dneh protokol ni le čast, včasih je tudi dodaten pritisk.

A se sama zelo veseli te priložnosti in časti. "Pred odhodom sem izvedela od atija. V bistvu me je zelo, zelo presenetilo. Ko sem bila mlajša, sem po televiziji videla, da zastavo nosijo izkušeni športniki, tisti starejši z veliko uspehi. Jaz mislim, da sem še bolj na začetku," je skromna 20-letnica, ki je v karieri že osvojila dve zlati posamični medalji na nordijskem svetovnem prvenstvu, dva velika kristalna globusa ...

In kaj pravi na to, da bo ob njej brat Domen? "Zelo veliko mi pomeni, ker bom zastavo nosila z bratom in mi bo to le še polepšalo moje prve olimpijske igre," pravi Nika, ki se sicer bolj veseli prve tekme kot samega odprtja.

Drugič v zgodovini dva Slovenca, tretjič smučarski skoki

Drugič v zgodovini zimskih olimpijskih iger bosta tako dva slovenska športnika nosila slovensko trobojnico. Pred štirimi leti je ta čast pripadla Ilki Štuhec in Roku Marguču.

Kot prvi je imel priložnost vihteti slovensko zastavo Franci Petek leta 1992 v Albertvillu. Pred časom se je v pogovoru za Sportal spomnil dogodka izpred 34 let.

Franci Petek je kot prvi Slovenec nosil slovensko zastavo na olimpijskih igrah. | Foto: Vid Ponikvar Franci Petek je kot prvi Slovenec nosil slovensko zastavo na olimpijskih igrah. Foto: Vid Ponikvar

"Bil sem mlad in popolnoma neobremenjen. Nikakor se nisem resnično zavedal, kaj pomeni to, da z nošenjem zastave svojo državo predstavljaš na tako pomembnem dogodku. Niti sanjalo se mi ni, kako častna in odgovorna vloga je to. Jaz sem bil tako sproščen, da si nisem mogel kaj, da ne bi z zastavo, ki so jo ljudje sploh prvič lahko videli na olimpijskih igrah, tudi malce pomahal. No, in res sem na veliko zamahal, da se je pokazala v vsej svoji podobi, sicer bi zaradi brezvetrja zgolj žalostno visela na drogu."

Tretjič v zgodovini bo ta čast doletela skakalca in prvič tudi skakalko, saj so ženski smučarski skoki na olimpijskih igrah razmeroma mlada disciplina - premierno v Sočiju 2014. Pred sestro in bratom Prevc je bil še legendarni Primož Peterka tisti s to častjo.

Predazzo kot uvod v lov na medalje

Prav skakalna reprezentanca je tista, kateri delnice kotirajo najvišje v boju za slovenske medalje. Nika in Domen bosta med glavnimi konkurenti na obeh posamičnih tekmah, na katerih bi lahko ob dobrem dnevu visoko posegla tudi Anže Lanišek in Timi Zajc. Potem sta tu še dve ekipni preizkušnji, na katerih bo Slovenija v ožjem krogu favoritinj za novo odličje.

Kje še lahko Slovenija poseže visoko

V širšem krogu slovenskih upov pa so še deskarji Tim Mastnak, Gloria Kotnik in Žan Košir, smučarja Miha Hrobat in Žan Kranjec, a za preboj bodo potrebovali sanjski dan glede na letošnje predstave. Enako velja za Ilko Štuhec, ki ji proga v Cortini d'Ampezzo sicer ustreza.

Ilka Štuhec bo skušala presenetiti v smuku. | Foto: Guliverimage Ilka Štuhec bo skušala presenetiti v smuku. Foto: Guliverimage Potem je tu še nepredvidljivi biatlon: veliko vprašanje je, v kakšni formi bo Jakov Fak po operaciji meniskusa, ter kako se bo strelsko izšlo zelo hitri Anamariji Lampič.

Glasbena imena na odprtju v Milanu

Otvoritvena slovesnost v Milanu bo imela tudi močan glasbeni in plesni del. Med potrjenimi nastopajočimi so: Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Lang Lang in Cecilia Bartoli ter Ghali.

Obrazi VIP: kdo vse je napovedan

A olimpijske igre niso le šport. Iz tujine so napovedani prihodi številnih znanih svetovnih obrazov. Med najbolj zvenečimi imeni je ameriški igralec Tom Cruise, ki je uradni gost iger in kot ambasador naslednjih poletnih iger v Los Angelesu 2028.

Neuradni viri omenjajo tudi prihod soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa, ki naj bi pripravljal enega od sprejemov v hiši Veneto, večnamenskem objektu za predstavitev turističnih, kulinaričnih, kulturnih in gospodarskih posebnosti regije.

Tom Cruise bo v Italiji tudi kot ambasador olimpijskih iger v Los Angelesu 2028. | Foto: Reuters Tom Cruise bo v Italiji tudi kot ambasador olimpijskih iger v Los Angelesu 2028. Foto: Reuters

Kraljeve hiše bodo med drugim zastopali norveški prestolonaslednik Haakon, princ Albert Monaški, britanska princesa Ana in princ Tonge Viliami Tuku'aho, najavljeni so tudi člani kraljevih hiš iz Danske, Švedske in Španije.

Čeprav zimske olimpijske igre niso tako megalomanske kot poletne, pa kljub vsemu v sebi nosijo poseben prestiž in privabijo pomembne ljudi v nekoliko hladnejše predele italijanskih gora. Slovenija pa bo v olimpijski začetek stopila z jasno sliko - z zastavo v rokah brata in sestre Domna in Nike Prevc.

Zastavonoše na odprtju iger

Država Zastavonoše
Albanija
  • Lara Colturi (alpsko smučanje)
  • Denni Xhepa (alpsko smučanje)
Andora
  • Joan Verdú (alpsko smučanje)
  • Cande Moreno Becerra (alpsko smučanje)
  • Irineu Esteve (tek na smučeh)
Argentina
  • Francesca Baruzzi (alpsko smučanje)
  • Franco Dal Farra (tek na smučeh)
Armenija
  • Karina Akopova (umetnostno drsanje)
  • Nikita Rakhmanin (umetnostno drsanje)
Avstralija
  • Matt Graham (prosto smučanje)
  • Jakara Anthony (prosto smučanje)
Avstrija
  • Anna Gasser (deskanje na snegu)
  • Benjamin Karl (deskanje na snegu)
Azerbajdžan
  • A.A. Papathoma Paraskevaidou (alpsko smučanje)
  • Vladimir Litvintsev (umetnostno drsanje)
Belgija
  • Hanne Desmet (hitrostno drsanje)
  • Maximilien Drion (turno smučanje)
Benin
  • Nathan Tchibozo (alpsko smučanje)
Bolivija
  • Timo Juhani Gronlund (tek na smučeh)
Bosna in Hercegovina
  • Elvedina Muzaferija (alpsko smučanje)
  • Marko Šljivić (alpsko smučanje)
Brazilija
  • Lucas Pinheiro Braathen (alpsko smučanje)
  • Nicole Silveira (skeleton)
Bolgarija
  • Alexandra Feigin (umetnostno drsanje)
  • Vladimir Iliev (biatlon)
Kanada
  • Mikaël Kingsbury (prosto smučanje)
  • Marielle Thompson (prosto smučanje)
Čile
  • Matilde Schwencke (alpsko smučanje)
  • Sebastian Endrestad (tek na smučeh)
Kolumbija
  • Fredrik Fodstad (tek na smučeh)
Hrvaška
  • Valentina Ascic (hitrostno drsanje)
  • Matija Legovic (biatlon)
Ciper
  • Andrea Loizidou (alpsko smučanje)
  • Yianno Kouyoumdjian (alpsko smučanje)
Češka
  • Lucie Charvatova (biatlon)
  • David Pastrnak (hokej na ledu)
Danska
  • Denise Dupont (curling)
  • Jesper Jensen Aabo (hokej na ledu)
Ekvador
  • Klaus Jungbluth Rodriguez (tek na smučeh)
Eritreja
  • Shannon Abeda (alpsko smučanje)
Estonija
  • Johanna Talihärm (biatlon)
  • Marten Liiv (hitrostno drsanje)
Finska
  • Krista Pärmäkoski (tek na smučeh)
  • Mikko Lehtonen (hokej na ledu)
Francija
  • Clément Noël (alpsko smučanje)
  • Chloe Trespeuch (deskanje na snegu)
Gruzija
  • Diana Davis (umetnostno drsanje)
  • Luka Berulava (umetnostno drsanje)
Nemčija
  • Leon Draisaitl (hokej na ledu)
  • Katharina Schmid (smučarski skoki)
Velika Britanija
  • Brad Hall (bob)
  • Lilah Fear (umetnostno drsanje)
Grčija
  • Alexandros Ginnis (alpsko smučanje)
Gvineja Bissau
  • Winston Tang (alpsko smučanje)
Haiti
  • Stevenson Savart (tek na smučeh)
Hongkong (Kitajska)
  • Eloise Yung Shih King (alpsko smučanje)
  • Tsz Fung Kwok (hitrostno drsanje)
Madžarska
  • Maja Somodi (hitrostno drsanje na kratke proge)
  • Bence Nogradi (hitrostno drsanje na kratke proge)
Islandija
  • Elin Van Pelt (alpsko smučanje)
  • Jon Erik Sigurdsson (alpsko smučanje)
Indija
  • Arif Mohd Khan (alpsko smučanje)
Irska
  • Anabelle Zurbay (alpsko smučanje)
  • Thomas Maloney Westgaard (tek na smučeh)
Iran
  • Samaneh Beyrami Baher (tek na smučeh)
  • Danyal Saveh Shemshaki (tek na smučeh)
Izrael
  • Mariia Seniuk (umetnostno drsanje)
  • Jared Firestone (skeleton)
Italija
  • Arianna Fontana (hitrostno drsanje na kratke proge)
  • Federico Pellegrino (tek na smučeh)
  • Federica Brignone (alpsko smučanje)
  • Amos Mosaner (curling)
Jamajka
  • Mica Moore (bob)
  • Henri Rivers IV (alpsko smučanje)
Japonska
  • Morishige Wataru (hitrostno drsanje)
  • Tomita Sena (deskanje na snegu)
Kazahstan
  • Denis Nikisha (hitrostno drsanje na kratke proge)
  • Ayaulum Amrenova (prosto smučanje – moguli)
Kenija
  • Sabrina Simader (alpsko smučanje)
  • Issa Gachingiri Laborde Dit Pere (alpsko smučanje)
Kosovo
  • Kiana Kryeziu (alpsko smučanje)
  • Drin Kokaj (alpsko smučanje)
Kirgizistan
  • Artur Saparbekov (tek na smučeh)
Latvija
  • Dzenifera Germane (alpsko smučanje)
  • Kaspars Daugavins (hokej na ledu)
Libanon
  • Andrea Elie Antoine el Hayek (alpsko smučanje)
Lihtenštajn
  • Martin Kranz (bob)
Litva
  • Allison Reed (umetnostno drsanje)
  • Saulius Ambrulevičius (umetnostno drsanje)
Luksemburg
  • Matthieu Osch (alpsko smučanje)
Madagaskar
  • Mialitiana Clerc (alpsko smučanje)
  • Mathieu Gravier (alpsko smučanje)
Malezija
  • Aruwin Salehhuddin (alpsko smučanje)
Malta
  • Jenny Axisa Eriksen (tek na smučeh)
Mehika
  • Donovan Carrillo (umetnostno drsanje)
  • Sarah Schleper (alpsko smučanje)
Mongolija
  • Ariuntungalag Enkhbayar (tek na smučeh)
  • Ariunbat Altanzul (alpsko smučanje)
Črna gora
  • Branislav Pekovic (alpsko smučanje)
Maroko
  • Pietro Tranchina (alpsko smučanje)
Nizozemska
  • Jens van 't Wout (hitrostno drsanje na kratke proge)
  • Kimberley Bos (skeleton)
Nigerija
  • Samuel Uduigowme Ikpefan (tek na smučeh)
Severna Makedonija
  • Jana Atanasovska (alpsko smučanje)
  • Stavre Jada (tek na smučeh)
Norveška
  • Kajsa Vickhoff Lie (alpsko smučanje)
  • Peder Kongshaug (hitrostno drsanje)
Pakistan
  • Muhammad Karim (alpsko smučanje)
Kitajska
  • Ning Zhongyan (hitrostno drsanje)
  • Zhang Chutong (hitrostno drsanje na kratke proge)
Filipini
  • Tallulah Proulx (alpsko smučanje)
  • Francis Ceccarelli (alpsko smučanje)
Poljska
  • Kamil Stoch (smučarski skoki)
  • Natalia Czerwonka (hitrostno drsanje)
Portugalska
  • Vanina Guerillot (alpsko smučanje)
  • Jose Cabeca (tek na smučeh)
Portoriko
  • Kellie Delka (skeleton)
Južna Koreja
  • Cha Junhwan (umetnostno drsanje)
  • Park Ji Woo (hitrostno drsanje)
Moldavija
  • Elizaveta Hlusovici (tek na smučeh)
  • Julian Luchin (tek na smučeh)
Romunija
  • Alexandru Ștefănescu (alpsko smučanje)
  • Daniela Toth (smučarski skoki)
  • Julia Sauter (umetnostno drsanje)
  • Kata Mandel (deskanje na snegu)
  • Mihai Tentea (bob)
  • Paul Pepene (tek na smučeh)
  • Raluca Strămăturraru (sankanje)
San Marino
  • Rafael Mini (alpsko smučanje)
Savdska Arabija
  • Rakan Alireza (tek na smučeh)
Singapur
  • Faiz Basha Munwar Basha (alpsko smučanje)
Slovaška
  • Viktória Čerňanská (bob)
  • Tomáš Tatar (hokej na ledu)
Slovenija
  • Domen Prevc (smučarski skoki)
  • Nika Prevc (smučarski skoki)
Južna Afrika
  • Matthew Smith (tek na smučeh)
  • Nicole Burger (skeleton)
Španija
  • Olivia Smart (umetnostno drsanje)
  • Quim Salarich (alpsko smučanje)
Švica
  • Nino Niederreiter (hokej na ledu)
  • Fanny Smith (prosto smučanje)
Tajska
  • Karen Chanloung (tek na smučeh)
  • Mark Chanloung (tek na smučeh)
Trinidad in Tobago
  • Emma Gatcliffe (alpsko smučanje)
  • Nikhil Alleyne (alpsko smučanje)
Ukrajina
  • Yelyzaveta Sydorko (hitrostno drsanje)
  • Vladyslav Heraskevych (skeleton)
Združeni arabski emirati
  • Alex Astridge (alpsko smučanje)
  • Piera Hudson (alpsko smučanje)
ZDA
  • Frank Del Duca (bob)
  • Erin Jackson (hitrostno drsanje)
Urugvaj
  • Nicolás Pirozzi Mayer (alpsko smučanje)
Uzbekistan
  • Daniil Eybog (hitrostno drsanje)
Venezuela
  • Nicolas Claveau-Laviolette (tek na smučeh)
deskanje biatlon alpsko smučanje smučarski skoki Žan Kranjec Žan Kranjec Miha Hrobat Ilka Štuhec Ilka Štuhec Žan Košir Gloria Kotnik Tim Mastnak Anamarija Lampič Anamarija Lampič Jakov Fak Jakov Fak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Predazzo Nika Prevc Nika Prevc Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.