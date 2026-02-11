Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
11. 2. 2026,
10.27

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kitzbühel

Sreda, 11. 2. 2026, 10.27

35 minut

Tragedija v Avstriji: mama ubila petletnega sina in naredila samomor

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Avstrijska policija | Preiskava kraja zločina še poteka. | Foto Guliverimage

Preiskava kraja zločina še poteka.

Foto: Guliverimage

Avstrijsko mesto Kitzbühel pretresa tragedija, potem ko je policija v večstanovanjski hiši našla truplo 48-letne matere in njenega petletnega sina. Policija predvideva, da je ženska najprej ubila otroka in nato storila samomor, poroča Salzburg24.

Trupli 48-letne ženske in njenega petletnega sina so v torek popoldne našli v večstanovanjski hiši v Kitzbühelu. Tirolski regionalni urad kriminalistične policije predvideva, da je mati najprej ubila sina in nato še sebe. 

Vodja urada Katja Tersch je povedala, da ni znakov vpletenosti tretje osebe v materino smrt in da gre za samomor.

Obdukcija v teku

Državno tožilstvo je odredilo obdukcijo dečka, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Medtem na kraju zločina še vedno poteka preiskava. 

Podobna tragedija se je zgodila konec januarja v Leobnu na Štajerskem, kjer je 39-letna mati, ki je trenutno v priporu, v svojem stanovanju z nožem ubila 11-letnega sina. 

Kitzbühel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.