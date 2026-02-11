Tragedija v Avstriji: mama ubila petletnega sina in naredila samomor

Avstrijsko mesto Kitzbühel pretresa tragedija, potem ko je policija v večstanovanjski hiši našla truplo 48-letne matere in njenega petletnega sina. Policija predvideva, da je ženska najprej ubila otroka in nato storila samomor, poroča Salzburg24.

Trupli 48-letne ženske in njenega petletnega sina so v torek popoldne našli v večstanovanjski hiši v Kitzbühelu. Tirolski regionalni urad kriminalistične policije predvideva, da je mati najprej ubila sina in nato še sebe.

Vodja urada Katja Tersch je povedala, da ni znakov vpletenosti tretje osebe v materino smrt in da gre za samomor.

Obdukcija v teku

Državno tožilstvo je odredilo obdukcijo dečka, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Medtem na kraju zločina še vedno poteka preiskava.

Podobna tragedija se je zgodila konec januarja v Leobnu na Štajerskem, kjer je 39-letna mati, ki je trenutno v priporu, v svojem stanovanju z nožem ubila 11-letnega sina.