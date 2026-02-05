Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
5. 2. 2026,
10.57

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn alpsko smučanje

Četrtek, 5. 2. 2026, 10.57

1 ura, 10 minut

Olimpijski nastop Američanke in dolgoročna tveganja

Zdravnik iz Švice o odločitvi Lindsey Vonn: Z medicinskega vidika je to nova raven eskalacije

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Lindsey Vonn | Iz Švice prihaja opozorilo Lindsey Vonn, naj še enkrat dobro razmisli o svoji olimpijski odločitvi, saj bi ta lahko imela dolgoročne negativne posledice. | Foto Reuters

Iz Švice prihaja opozorilo Lindsey Vonn, naj še enkrat dobro razmisli o svoji olimpijski odločitvi, saj bi ta lahko imela dolgoročne negativne posledice.

Foto: Reuters

Odločitev ameriške zvezdnice Lindsey Vonn, da bo kljub strgani sprednji križni vezi v levem kolenu nastopila na smuku na olimpijskih igrah v Cortini, še naprej dviguje prah. Nekateri v tem vidijo tudi junaško potezo, predvsem zdravniki specialisti pa opozarjajo, kako nevaren je lahko njej nastop. "Z medicinskega vidika je to nova raven eskalacije," je za švicarski portal 20min dejal kirurški ortoped Dr. Kourosh Modaressi.

Lindsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn z junaško potezo navdušila tudi moške tekmovalce

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn je neomajna. Kljub težji poškodbi križnih vezi v kolenu je odločena, da nastopi na "svoji" smukaški progi v Cortini d'Ampezzo, ki ji je v bogati karieri prinesla toliko veselja. A manj navdušeni so nad idejo 41-letnice zdravniki. 

Eden od teh je kirurški ortoped in travmatolog Dr. Kourosh Modaressi, ki službuje v Zürichu. Ta je za švicarski portal 20min opozoril, da ima lahko njena odločitev resne negativne posledice.

"Z medicinskega vidika je to nova raven eskalacije," o tem, da Američanka, ki so ji pred časom zamenjali kolenski sklep, zdaj pa si je strgala še križno vez v drugem kolenu, razmišlja o smukaškem olimpijskem nastopu, pravi Modaressi.

"Če je eno koleno nestabilno, drugo pa je biomehansko spremenjeno zaradi vsadka, celoten sistem postane neuravnotežen," nadaljuje kirurg. Ob tem dodaja, da je na njeno odločitev najverjetneje vplivalo dejstvo, da je natrgana vez, če je ne spremljajo druge poškodbe – na primer poškodba meniskusa –, pogosto neboleča.

Dolgoročna tveganja

"Po pretrganju križne vezi, še posebej ob obstoječi kolenski protezi na drugem kolenu, je cilj omogočiti opravljanje vsakodnevnih opravil in izvajanje zmerne rekreacije, ne pa visoko zmogljivostnih športov." | Foto: Reuters "Po pretrganju križne vezi, še posebej ob obstoječi kolenski protezi na drugem kolenu, je cilj omogočiti opravljanje vsakodnevnih opravil in izvajanje zmerne rekreacije, ne pa visoko zmogljivostnih športov." Foto: Reuters A ob tem opozarja, da njen lov za olimpijsko kolajno lahko predstavlja dolgoročna tveganja. "V najslabšem primeru tvega trajno poškodbo: huje poškodovan meniskus, dodatne okvare hrustanca, pospešen osteoartritis, ob tem pa dolgoročne bolečine in omejitve," je opozoril Modaressi in opomnil, da bi bila lahko v skrajnem primeru potrebna popolna zamenjava kolena.

"Po pretrganju križne vezi, še posebej ob obstoječi kolenski protezi na drugem kolenu, je cilj človeku omogočiti opravljanje vsakodnevnih opravil in izvajanje zmerne rekreacije, ne pa visoko zmogljivostnih športov."

Četrtkov trening odpovedan

Alpske smučarke bi morale danes opraviti prvi trening smuka, a je bil ta zaradi sneženja odpovedan, prvega bodo tako poskušali izpeljati v petek. Boji za smukaške kolajne so predvideni v nedeljo ob 11.30.

Miha Hrobat
Sportal Spodbuden nastop Hrobata na drugem treningu, na vrhu pa domači trio
Lindsey Vonn
Sportal Drama Lindsey Vonn: "Pričakovala bi vse, ampak ..."
Curling Krling ZOI 2026
Sportal ZOI 2026: začelo se je, v krlingu gre v Milanu in Cortini že zares
Timi Zajc
Sportal Zajc pred OI brez olepševanja: Medalji mi danes nič ne pomagata
Georg Fleischhauer
Sportal Nemca na OI tudi s pomočjo platforme OnlyFans
Nika Prevc Ljubno
Sportal Nika Prevc se je pred začetkom olimpijskih iger znašla na posebnem seznamu
dvorana Santa Giulia
Sportal Hokej v Milanu 2026: sijaj zvezdnikov iz NHL ali športni mrk?

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.