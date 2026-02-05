Odločitev ameriške zvezdnice Lindsey Vonn, da bo kljub strgani sprednji križni vezi v levem kolenu nastopila na smuku na olimpijskih igrah v Cortini, še naprej dviguje prah. Nekateri v tem vidijo tudi junaško potezo, predvsem zdravniki specialisti pa opozarjajo, kako nevaren je lahko njej nastop. "Z medicinskega vidika je to nova raven eskalacije," je za švicarski portal 20min dejal kirurški ortoped Dr. Kourosh Modaressi.

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn je neomajna. Kljub težji poškodbi križnih vezi v kolenu je odločena, da nastopi na "svoji" smukaški progi v Cortini d'Ampezzo, ki ji je v bogati karieri prinesla toliko veselja. A manj navdušeni so nad idejo 41-letnice zdravniki.

Eden od teh je kirurški ortoped in travmatolog Dr. Kourosh Modaressi, ki službuje v Zürichu. Ta je za švicarski portal 20min opozoril, da ima lahko njena odločitev resne negativne posledice.

"Z medicinskega vidika je to nova raven eskalacije," o tem, da Američanka, ki so ji pred časom zamenjali kolenski sklep, zdaj pa si je strgala še križno vez v drugem kolenu, razmišlja o smukaškem olimpijskem nastopu, pravi Modaressi.

"Če je eno koleno nestabilno, drugo pa je biomehansko spremenjeno zaradi vsadka, celoten sistem postane neuravnotežen," nadaljuje kirurg. Ob tem dodaja, da je na njeno odločitev najverjetneje vplivalo dejstvo, da je natrgana vez, če je ne spremljajo druge poškodbe – na primer poškodba meniskusa –, pogosto neboleča.

Dolgoročna tveganja

"Po pretrganju križne vezi, še posebej ob obstoječi kolenski protezi na drugem kolenu, je cilj omogočiti opravljanje vsakodnevnih opravil in izvajanje zmerne rekreacije, ne pa visoko zmogljivostnih športov." Foto: Reuters A ob tem opozarja, da njen lov za olimpijsko kolajno lahko predstavlja dolgoročna tveganja. "V najslabšem primeru tvega trajno poškodbo: huje poškodovan meniskus, dodatne okvare hrustanca, pospešen osteoartritis, ob tem pa dolgoročne bolečine in omejitve," je opozoril Modaressi in opomnil, da bi bila lahko v skrajnem primeru potrebna popolna zamenjava kolena.

Četrtkov trening odpovedan

Alpske smučarke bi morale danes opraviti prvi trening smuka, a je bil ta zaradi sneženja odpovedan, prvega bodo tako poskušali izpeljati v petek. Boji za smukaške kolajne so predvideni v nedeljo ob 11.30.