STA

Sreda,
11. 2. 2026,
7.49

Sreda, 11. 2. 2026, 7.49

Na italijanski televiziji vre, novinarji ogorčeni nad svojim šefom

STA

Paolo Petrecca | Paolo Petrecca je naredil kar nekaj napak.  | Foto Guliverimage

Paolo Petrecca je naredil kar nekaj napak. 

Foto: Guliverimage

Novinarji italijanske televizije Rai Sport so ogorčeni nad komentiranjem svojega šefa Paola Petrecce na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger na stadionu San Siro v Milanu. Petrecca je namreč naredil kar nekaj napak.

Med drugim je zamenjal italijansko igralko in pevko Matildo De Angelis za svetovno znano pevko Mariah Carey, predsednico Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry pa za hčerko italijanskega predsednika Sergia Mattarelle.

Matildo De Angelis je zamenjal za svetovno znano pevko Mariah Carey. | Foto: Reuters Matildo De Angelis je zamenjal za svetovno znano pevko Mariah Carey. Foto: Reuters

Neprimerne se jim zdijo tudi nekatere njegove opazke, denimo da so bili španski športniki "vedno zelo vroči".

Novinarji so za po koncu olimpijskih iger napovedali tridnevno stavko, poleg tega ne nameravajo več podpisovati svojih novic z olimpijskih iger.

