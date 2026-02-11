Primož Peterka po olimpijskem zlatu: Predazzo je bil nekoč naš drugi dom

Nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka meni, da zlata kolajna mešane ekipe na olimpijskih igrah ni presenečenje, saj so Slovenci tudi na prejšnjih tekmah na srednji napravi pokazali dobre skoke. Prednost slovenskih skakalcev pa vidi v tem, da Predazzo zelo dobro poznajo, saj je bil to nekoč njihov drugi dom.

"Slovenci Predazzo zelo dobro poznamo, saj smo tam pred izgradnjo nordijskega centra v Planici zelo veliko trenirali. To je bil skoraj naš drugi dom. Sam osebno do ure natančno vem, v katero smer se bo veter tam obrnil. Mislim, da bi to morala pri izvedbi tekmovanj upoštevati tudi žirija," je Peterka za STA slikovito pojasnil razloge za slovenske uspehe na tem prizorišču, na katerem je na današnji dan pred 35 leti Franci Petek osvojil naslov svetovnega prvaka na veliki skakalnici, Peter Prevc pa je leta 2013 na SP osvojil kolajni na srednji in veliki napravi.

Nekdanji slovenski skakalni šampion Peterka je ob tem mnenja, da so slovenski skakalci v Predazzu vseskozi kazali dobre skoke. "Prejšnji nastopi se mi niso zdeli tako slabi. Potrditev tega je današnja suverena zmaga. Držim pesti za naprej."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Peterka se je ob tem dotaknil tudi psihološkega bremena, ki so ga zaradi izjemnih uspehov to sezono s sabo prinesli nekateri Slovenci, med njimi zlasti Domen in Nika Prevc.

"Tudi ekipna tekma prinaša določeno odgovornost, saj tekmovalec odgovarja za ekipo, kar prav tako predstavlja določen pritisk," se Peterka ni strinjal z mnenjem Nike Vodan, da je ekipna tekma psihološko manj naporna.

Beseda je nanesla tudi na navidezno "zakrčenost" Nike Prevc, za katero Peterka ne vidi nobene potrebe. "Ne vem, zakaj ne bi bila sproščena, saj je že dobila srebrno medaljo, danes pa se je okitila še z zlato. Čaka jo še ena priložnost, zato ne vidim razloga, zaradi katerega bi lahko bila 'zakrčena'," je menil Peterka.

Foto: Reuters

Ko gre za nastope Anžeta Laniška, je dobitnik zlatega orla in zmagovalec 15 tekem v svetovnem pokalu poudaril, da so bili njegovi nastopi v zadnjem času vseskozi na visoki ravni. "Sam ne vidim velikega napredka v smislu, da bi v nedeljo skakal slabo, danes pa popolno. Na srednji skakalnici se vsak meter zelo hitro pozna pri uvrstitvi."

Peterka ob tem ne dvomi o pripravljenosti slovenskih skakalcev. "Vsi naši so zelo dobro pripravljeni. Ko pa pride tekma, pa predvsem na omenjeni skakalnici pridejo do izraza malenkosti. Malce krajši skok pomeni, da si slabši, pri čemer še vedno nisi daleč od najboljših, a nisi prvi."

Foto: Reuters

V isti sapi je še dodal, da se po njegovem mnenju tekmovanjem na srednjih skakalnicah izteka čas. "Na teh 'pručkah' tekem svetovnega pokala skoraj ni več. Močno dvomim, da bodo kdaj dovolili olimpijsko tekmo na letalnici. Mislim pa, da bodo tekmovanja na manjših skakalnicah počasi postala preteklost."

Izpostavil je tudi, da bo današnji uspeh vodilnemu v svetovnem pokalu Domnu Prevcu olajšal delo na veliki skakalnici. "Tam mu bo zagotovo lažje. Slovencem so večje skakalnice zagotovo bolj domače od manjših."

Posamična tekma skakalcev na veliki skakalnici bo na sporedu v soboto ob 18.45. V nedeljo se bodo ob isti uri tam merile še skakalke.