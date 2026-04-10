Petek, 10. 4. 2026, 17.30
Teniški globus, 10. april
Prvi trije nosilci v polfinale Monte Carla, niz oddal le Zverev
Na turnirjih v Monte Carlu in Linzu se igrajo četrtfinalni dvoboji. Na monaškem pesku prvi trije dvoboji niso ponudili nobenega presenečenja, saj so napredovali prvi trije nosilci, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in še najtežje Alexander Zverev, ki je dobil niz nepostavljenemu Joau Fonseci.
Četrtfinale:
Alexander Zverev (Nem/3) - Joao Fonseca (Bra) 7:5, 6:7 (3), 6:3;
Jannik Sinner (Ita/2) - Felix Auger Aliassime (Kan/6) 6:3, 6:4;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Aleksander Bublik (Kaz/8) 6:3, 6:0;
WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):
Četrtfinale:
Gabriela Ruse Elena (Rom) - Jelena Ostapenko (Lat/4) 4:6, 6:4, 6:1.