Smučarski skakalci so v nedeljo zvečer opravili zadnji uradni trening pred ponedeljkovo posamično tekmo olimpijskih iger na srednji skakalnici. V prvih dveh serijah – sodniških ocen na treningu ni - je bil prvi Nemec Philipp Raimund, v drugi si je prvo mesto delil z Avstrijcem Stephanom Embacherjam, v tretji seriji pa je bil prvi mož za velike tekme Marius Lindvik, Raimund pa je se je zvrstil takoj za njim. Domen Prevc je bil četrti, deseti in 21., Anže Lanišek 20., 11. in peti, Timi Zajc pa 23., 28. in 12. Ponedeljkov boj za odličja na srednji napravi v Predazzu se bo začel ob 19. uri.

Slovenski skakalni tabor je že prvi dan zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini osvojil odličje, Nika Prevc je na srednji skakalnici postala olimpijska podprvakinja. Moški del reprezentance na čelu z Domnom Prevcem se bo v prvi boj za olimpijska odličja podal v ponedeljek ob 19. uri, ko bo na sporedu moška posamična skakalna preizkušnja na srednji napravi, na kateri tekem v svetovnem pokalu praktično nimajo.

Skakalci so zvečer opravili drugi uradni trening, na katerem so slovenski skakalci zasneženo olimpijsko skakalnico v Predazzu preizkusili prvič v teh dneh. Glavni trener Robert Hrgota je namreč pripravljalni načrt zastavil tako, da so se Slovenci na olimpijski izziv v miru in daleč od pretirane pozornosti javnosti ter medijev pripravljali v Planici in posledično izpustili četrtkov prvi uradni trening.

Raimundu prva in druga serija treninga

Philipp Raimund se na srednji skakalnici v Predazzu dobro znajde. Foto: Reuters V prvi današnji seriji, skozi vse je tekmovalce spremljal veter v hrbet, skakali pa so s 13 . zaletnega mesta, je imel prvo oceno Nemec Philipp Raimund, ki je kot edini skočil do 100 metrov.

Pol točke za njim je bil poljski predstavnik Kacper Tomasiak (98,5 m), 1,3 točke je zaostal Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (98,5 m), Domen Prevc pa je na četrtem mestu zaostal 1,7 točke. Anže Lanišek (96,5) je bil 20., Timi Zajc (94,5) pa 23. Laniška so na treningu, kjer ni sodniških ocen, od osmega Kamila Stocha ločile tri točke.

Drugo serijo so izpeljali s 16. zaletnega mesta, Stephan Embacher se je z daljavo 105,5 metrov podpisal pod najdaljši skok in bil skupaj z Raimundom (104) prvi. Malce več kot točko je zaostal tretji Marius Lindvik (104 metre). Prevcu ni uspelo skočiti do stotice, z 99,5 metri je bil deseti, slabih šest točk za prvima. Za njim se je s sto metrov dolgim skokom zvrstil Lanišek, Zajc (99) je bil 28.

Anže Lanišek je iz serije v serijo stopnjeval rezultat. Foto: Aleš Fevžer

Tretjo serijo za trening so prav tako izpeljali s 16. zaletišča. Prvi je bil Marius Lindvik (105,5 metra, 89,2 točke), slabe tri točke je zaostal Raimund, ki je bil 106 metri najdaljši na treningu, tretji pa s 3,2 točke zaostanka Sundal. Za njim sta končala Felix Hoffmann in Lanišek (104,5 metra, 83,9 točke), ki je iz serije v serijo stopnjeval. Zajc je bil 12., Prevc pa je končal na 21. mestu.

Prevc: Videl sem, kje so rezerve

"Videl sem, kje so rezerve, kaj bo treba še narediti." Foto: Reuters "Zanimivo. Majhna skakalnica, zahtevne razmere, veter od zadaj, stvari niso ravno meni po godu. Ampak všeč mi je, da je bil danes en tak trening, preizkušnja in je jutri tisti dan, ko bo šlo zares. Videl sem, kjer so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren in kaj je treba še danes narediti. Se že veselim jutrišnjega dneva," je prve vtise za STA strnil svetovni prvak Prevc.

"Skakalnice se ni kaj bistveno spremenila. Je zelo podobna, kot je bila, brez ritma, tako da je treba biti potrpežljiv na mizi in potem je vse mogoče. Dobro je bilo to, da je bila osnova že s prvim skokom prava. Dobro sem se začutil v položaju, potem sem delal samo na malenkostih, ki na takšnih tekmah odločajo, ker skačemo vsi v isto 'luknjo'," je za STA povedal Lanišek.

Timi Zajc je bil v tretji seriji 12. Foto: Aleš Fevžer

"Nisem najbolj zadovoljen. Forma se ni toliko dvignila, kolikor si želel, tako da me čaka še veliko dela. Revolucijo je težko narediti čez noč. Nekje sem na robu finalne serije in vsaj toliko je treba naštudirati, da bo vsaj ta prvi cilj šel čez," pa je trening za STA opisal Zajc.

Uradni trening, srednja skakalnica 1. serija 1. Philipp Raimund (Nem) 100 metrov/75,3 točke

2. Kacper Tomasiak (Pol) 98,5/74,8

3. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 98,5/74

4. Domen Prevc (Slo) 99/73,6

5. Valentin Foubert /Fra) 95,5/69,3

5. Stefan Kraft (Aut) 97,5/69,3

7. Ren Nikaido (Jap) 97/68,5

8. Vilho Palosaari (Fin) 98,5/67,6

8. Kamil Stoch (Pol) 98/67,6

8. Felix Hoffmann 97,5/67,6

20. Anže Lanišek (Slo) 96,5/64,6

23. Timi Zajc (Slo) 94,5/63,8

2. serija 1. Stephan Embacher (Aut) 105,5 metrov/81,3 točke

1. Philipp Raimund (Nem) 104/81,3

3. Marius Lindvik (Nor) 104/80,2

4. Ren Nikaido (Jap) 102,5/79,5

5. Kacper Tomasiak (Pol) 104,5/79

6. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 103,5/78,5

7. Naoki Nakamura (Jap) 103/77

8. Felix Hoffmann (Nem) 102,5/75,7

9. Vladimir Zografski (Bol) 102,5/75,6

10. Domen Prevc 99,5/75,5

11. Anže Lanišek (Slo) 100/75

28. Timi Zajc (Slo) 99/69,7

3. serija 1. Marius Lindvik (Nor) 105,5/89,2

2. Philipp Raimund (Nem) 106/86,4

3. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 104/86

4. Felix Hoffmann (Nem) 104,5/85,4

5. Anže Lanišek (Slo) 104,5/83,9

6. Vladimir Zografski (Bol) 102/82,4

7. Jan Hörl (Aut) 101/81,3

8. Valentin Foubert (Fra) 102/79,6

9. Johann Andre Forfang (Nor) 101/78,6

10. Felix Trunz (Švi) 101,5/78,5

12. Timi Zajc (Slo) 100/77,8

21. Domen Prevc (Slo) 101/74,4



Preberite še: