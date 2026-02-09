Alpski smučarji v novosti, ki je bila predstavljena lani, Slovenci brez nastopa

Ponedeljkov dan na olimpijskih igrah bo v Bormiu postregel z ekipno kombinacijo alpskih smučarjev, kjer pa ne bo slovenskih predstavnikov. Alpski smučarji se bodo v smukaškem delu pomerili ob 10.30, v slalomskem pa ob 14. uri.

Ekipna kombinacija je luč sveta ugledala lani na svetovnem prvenstvu v Saalbachu, vsaka država pa lahko prijavi več dvojic, ki jo sestavlja smučar, ki nastopa v smuku in eden v slalomu. Na lanskem SP so vsa prva tri mesta zasedli Švicarji, naslova prvakov sta se veselila novopečeni olimpijski smukaški prvak Franjo von Allmen in Loic Meillard, ki pa tokrat ne bosta nastopila skupaj.

Na startu bo 21 parov, največ predstavnikov bodo imeli Švica, Italija in Avstrija, ki bodo nastopili s po štirimi pari.

Kar se tiče slovenskih alpskih smučarjev, bosta Miha Hrobat in Martin Čater na OI nastopila še na tekmi v superveleslalomu v sredo. Žan Kranjec, ki je pred štirimi leti v Pekingu osvojil srebro, pa bo v soboto slovenski favorit na veleslalomu.