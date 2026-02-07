Srebrni Niki Prevc v čustvenih trenutkih stali ob strani, besede Tepeša zadele bistvo

Vsega 20-letna Nika Prevc je na premierni olimpijski tekmi osvojila odlično srebrno odličje. Zlato je viselo v zraku – na treningih je delovala tako suvereno, da se je skoraj zdelo, kot da je njeno ime že zapisano nanj. Na tekmo je vstopila kot glavna favoritinja, a je pritisk naredil svoje. A zgodba dneva ni "izgubljeno" zlato, temveč dobljeno srebro in velik kapital, ki sliši na ime izkušnje. Solze razočaranja so bile razumljive, saj si je sama želela zlato, ganljivo pa je bilo videti objeme moštvenih kolegic, trenerja Jurija Tepeša, brata Ceneta Prevca … V mešani coni so odmevale prav Tepeševe besede – brez olepševanja je povedal, česa ljudje pogosto ne vidijo.

Slovenija ima po zaslugi Nike Prevc že prvi dan olimpijskih iger medaljo. Prva dama svetovnega pokala v smučarskih skokih je skočila do srebra.

Kot osrednja favoritinja je prišla v Predazzo, kot osrednja favoritinja je vstopila v tekmo, saj je bila na uradnih treningih pred konkurenco. A je na premiernem nastopu pritisk naredil svoje in ni skočila tako, kot si je želela. Marsikatera bi se veselila srebrnega odličja, pa vendarle je Nika šampionka po duši in jo zanimajo zmage. Tudi danes si jo je želela, vendar sta jo napaki stali najvišje stopničke. Zlasti tista v prvi. Zato je bilo sprva razumljivo v njenih očeh prisotno razočaranje, a bo kmalu dojela, kaj je v resnici dosegla.

Srebra je vesela, jo pa muči prvi skok

Skokov po osvojeni medalji razumljivo še ni analizirala, je pa ob iskanju pravih občutkov povedala: "Za to bo še čas za analizo. Malce me muči, ker je bila prva serija tista, kjer sem izgubila tisto, kar sem si najbolj želela."

"Težko še zberem prave občutke in vse. Dobila sem, kar sem si želela. Zdaj grem z dvignjeno glavo naprej."

V drugi seriji je šla v lov za zlato medaljo in skočila nekoliko na silo, kot je po tekmi povedal glavni trener Jurij Tepeš. "Samo želela sem si čim več točk," je dejala.

In ko se je razočaranje počasi prevesilo v zavedanje, kaj sploh drži v rokah, je povedala še naslednje besede: "Težko še zberem prave občutke in vse. Dobila sem, kar sem si želela. Zdaj grem z dvignjeno glavo naprej."

Vodan: objem, ki je povedal vse

Če je bila Nika Prevc obraz pritiska, je bila Nika Vodan obraz ekipe, pa čeprav ga je tudi sama zelo čutila in je ponoči slabo spala. V ciljnem izteku je šla k njej in jo močno objela.

Reprezentančne kolegice so ji stale ob strani. Foto: Guliverimage

"Bila je razočarana, ampak jaz sem jo objela in ji iz srca čestitala. Vem, koliko je meni to pomenilo. Nisem bila v istem položaju, nisem bila favoritinja za zmago takrat. A sem bila zelo vesela kolajne," je dejala starejša Nika, ki se je pred štirimi leti veselila dveh olimpijskih medalj.

In potem v svojem slogu, iskreno in človeško: "Objela sem jo tako močno, da bi ji lahko zlomila vse kosti (smeh, op. a.). Res sem iz srca vesela zanjo."

Vodan je dodala, da ji je takoj, ko so izvedeli, da je druga, rekla, naj se ne sekira in jo spomnila, da priložnosti še prihajajo. Na olimpijskih igrah jo namreč čakata še dve tekmi.

Tepeš brez olepševanja: "Ko bomo nehali biti zadovoljni z medaljami …"

Najmočnejši odmev dneva je prišel iz ust trenerja. Jurij Tepeš je po srebru takoj udaril v bistvo, da javnost včasih gleda le barvo, ne pa cene in poti, ki jo mora športnik oziroma športnica prehoditi do takšnih uspehov.

"Direktno bom povedal ... Ko bomo nehali biti zadovoljni z medaljami in prvimi tremi mesti, potem smo nekje zgrešili. Tudi, če skoki niso bili popolni, si ne morete misliti, kakšen pritisk je to. Medalja je res veliko vredna. Ko se bo vse skupaj prespalo, ko se bo tudi Nika začela zavedati veličine medalje, bo druga zgodba."

Jurij Tepeš je ponosen na Niko. Vedel je, da bo pritisk prisoten, a je Nika kljub vsemu dobro odreagirala. Foto: Jure Makovec/STA

Da je bila Nika nervozna, ni bila skrivnost in Tepeš tega ni skrival: "Vedeli smo, da živčnost bo. Da so to prve olimpijske igre, bila je glavna favoritinja. Zelo dobro je odreagirala."

Tudi jutro je bilo drugačno: "Zagotovo je bilo nekaj drugače. Pri meni niti ne toliko, pri puncah pa je bilo čutiti nervozo. Tri od teh so prvič na olimpijskih igrah, ena pa ima dve medalji z olimpijskih iger, kar je tudi kar velik pritisk."

Vesel je bil medalje Nike in da je prestala olimpijski krst: "Čisto vseeno je, kakšnega leska je medalja. Medalja je medalja. Moramo biti izredno zadovoljni."

Pritisk bo zdaj manjši

Tepeš je konkretno izpostavil, kje je Nika izgubila največ, v prvi seriji. "Zagotovo je bila največja v prvi seriji. Sploh pri spuščanju. V drugi seriji je šla preveč na silo. Napadala je. V takšnih situacijah se je treba le umiriti in pa skočiti dobro."

Junakinje posamične preizkušnje na srednji skakalnici. Zlata je postala Anne Odine Strøm, bronasta pa je bila Japonka Nozomi Marujama. Foto: Reuters

Verjame, da bo Nika v nadaljevanju olimpijskih iger še močnejša: "Mislim, da je odlična izkušnja. Naslednja tekma bo druga na olimpijskih igrah. In že to bo manjši pritisk."

Ali bo zdaj lažje, ker ima medaljo? "Zagotovo, veliko lažje bo. Misli je treba usmeriti v pravo smer. V prvi vrsti se ne sme sekirati. Kot drugo ne sme preveč napadati. Zbrati se mora na svoje skoke," je odgovoril.