Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
7. 2. 2026,
19.11

protest Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Milano olimpijske igre 2026

Drama na prizorišču olimpijskih iger v Milanu #foto

Avtorji:
M. T., STA

MIlan, protest, olimpijske igre | Na sprva mirnem protestu so izbruhnili neredi. Manjše število ljudi se je spopadlo s policisti ter vanje metalo svetlobne rakete in kamenje. | Foto Reuters

Na sprva mirnem protestu so izbruhnili neredi. Manjše število ljudi se je spopadlo s policisti ter vanje metalo svetlobne rakete in kamenje.

Foto: Reuters

V Milanu, ki poleg Cortine gosti zimske olimpijske igre, je danes potekal protest proti okoljski in energetski potratnosti iger, ki so se začele v petek. Zbralo se je več tisoč ljudi. Prišlo je tudi do izgredov.

Protest je potekal pod geslom Osvobodite gore, zbrani so med drugim opozarjali na potratnost izdelave umetnega snega ter sečnjo dreves za pripravo olimpijskih prog, pa tudi na vpliv gradnje infrastrukture na krhko ravnovesje v gorskem okolju.

"Disneyland za turiste"

Izpostavljali so še, da je gostitelj iger Milano postal mesto, v katerem številni zaradi visokih stroškov sploh ne morejo več živeti. Medtem ko se je Milano spremenil v "prijeten Disneyland za turiste", zanemarja svoje prebivalce, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal eden od organizatorjev Alberto di Monte.

Spopad protestnikov s policijo. | Foto: Reuters Spopad protestnikov s policijo. Foto: Reuters

"Te igre so promovirali kot trajnostne in stroškovno nevtralne, a so milijoni šli za gradnjo cest namesto za zaščito gora, " je dodal. Protest je sicer potekal na poziv sindikatov in drugih civilnodružbenih skupin.

Zbrani so protestirali tudi proti navzočnosti agentov ameriške agencije za carine in priseljevanje (ICE). Ti so del varovanja ameriške delegacije, njihov prihod v Italijo pa je v državi sprožil precej razburjenja.

Nekateri protestniki so nosili tudi palestinske zastave.

Milanska policija na prizorišču sprva mirnih protestov, ki so prerasli v izgrede. | Foto: Reuters Milanska policija na prizorišču sprva mirnih protestov, ki so prerasli v izgrede. Foto: Reuters

Najprej mirno, nato izgredi

Na sprva mirnem protestu so nato izbruhnili neredi. Manjše število ljudi se je spopadlo s policisti ter vanje metalo svetlobne rakete in kamenje. Policija je proti njim posredovala z vodnimi topovi ter uporabila solzivec. Več ljudi so pridržali, poroča AFP.

Več fotografij:

MIlan, protest, olimpijske igre | Foto: Reuters Foto: Reuters MIlan, protest, olimpijske igre | Foto: Reuters Foto: Reuters MIlan, protest, olimpijske igre | Foto: Reuters Foto: Reuters MIlan, protest, olimpijske igre | Foto: Reuters Foto: Reuters MIlan, protest, olimpijske igre | Foto: Reuters Foto: Reuters

