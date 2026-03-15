Mesec dni pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem v Budimpešti potekata množična shoda tako madžarske vladajoče stranke Fidesz premierja Viktorja Orbana kot opozicijske Tisze Petra Magyarja. Orban je v nagovoru privržencem obljubil mir in ponovno uperil prst v Ukrajino, Magyar pa shod podpornikov označil kot shod za spremembo sistema.

Shoda potekata na madžarski državni praznik, ko se spominjajo marčne revolucije leta 1848. Obeh se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP udeležilo več deset tisoč ljudi.

Orban se bo na volitvah 12. aprila potegoval za peti zaporedni mandat na čelu vlade, a opozicijska Tisza v anketah že več mesecev ohranja prednost pred Fideszom. Medtem ko Orban poskuša prikazati opozicijskega vodjo kot "lutko" Bruslja in Kijeva, Magyar obtožuje Rusiji naklonjenega Orbana, da išče pomoč Kremlja, da bi ostal na oblasti.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Orban obljubil, da bo Madžarska ostala otok varnosti in miru

"Ne bomo ukrajinska kolonija," piše na enem od transparentov, ki jih nosijo udeleženci "pohoda za mir" podpornikov Orbana. Prišli so iz različnih delov države, številni z avtobusi, ki jih je najela skupina blizu Fideszu. "Nemiri so po vsem svetu, tukaj v naši majhni državi pa želimo ohraniti mir in varnost. In Viktor Orban nam to zagotavlja," je povedal eden od udeležencev, ki je pripotoval iz Pecsa na jugu Madžarske.

Orban je zbrane nagovoril pred poslopjem parlamenta. Obljubil je, da bo njegova vlada "ohranila Madžarsko kot otok varnosti in miru v tem kaotičnem svetu", ter pozval Ukrajino, naj preneha "napadati" to srednjeevropsko državo. "Dajte nam našo nafto, nato pa se s tovornjaki odpeljite do blagajne v Bruslju, da poberete denar od Zahoda, saj ta ne more reči ne," je povedal.

Privrženci opozicije so se sprehodili po mestu za konjeniki, ki so bili oblečeni v huzarje. Magyar, ki je današnji shod označil kot nacionalni pohod za spremembo sistema, je v nagovoru podpornikom poudaril, da je Madžarska del EU in Nata, Orbana pa obtožil, da je izdal svobodo Madžarov, da bi "obogatil sebe in svojo dinastijo". Kot je dejal, je Orban v državo povabil ruske agente, da bi mu pomagali sabotirati svobodno izražanje volje madžarskega ljudstva, vendar mu to ne bo uspelo, saj bodo imeli zadnjo besedo volivci, poroča dpa.

Preusmeritev pozornosti od katastrofalnega stanja v državi?

Kot je za AFP povedala ena od udeleženk tega shoda, so obtožbe Orbana na račun stranke Tisza "le prazne besede". "Z njimi želijo le odvrniti pozornost od katastrofalnega stanja v državi," je dejala.

Tudi Magyar zavrača Orbanove trditve, da Kijev nezakonito financira stranko Tisza. Orban pa je v zadnjem času osredotočil svojo volilno kampanjo na napade na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Svojim privržencem pripoveduje, da bo prihodnjo madžarsko vlado sestavil ali on ali pa Zelenski. V zadnjih tednih so se po državi pojavile oglasne table s podobami Zelenskega ob Magyarju.

Napetosti med Orbanom in Zelenskim so se dodatno zaostrile po zaprtju naftovoda Družba v Ukrajini, preko katerega Madžarska prejema rusko nafto. Kijev trdi, da naftovoda ne morejo odpreti, ker je bil poškodovan v januarskem ruskem napadu in da potrebujejo čas za popravilo. Budimpešta pa obtožuje Kijev namernega zavlačevanja in med drugim blokira 90 milijard evrov vredno posojilo EU za državo, ki je že peto leto v vojni z Rusijo.

"Sodelovali bomo z vsakim vodstvom na Madžarskem. Pripravljeni smo na prijateljsko sodelovanje, če ta oseba ni zaveznik (ruskega predsednika Vladimirja) Putina, natančneje agresorske države," je danes po poročanju AFP dejal Zelenski.