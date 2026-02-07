Na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini smo na žalost lahko že videli nesrečen, grd padec. Švicarska zvezdnica Sarah Hoefflin je med kvalifikacijskim nastopom doživela hud padec, potem ko se ji je sredi skoka v zraku odpela smučka.

Do nesreče je prišlo v prvem kvalifikacijskem nastopu, ko se je eni izmed najuspešnejših tekmovalk v prostem smučanju (slopestyle) zgodila velika smola.

Petintridesetletna olimpijska prvakinja iz Pjongčanga 2018 je med skokom ostala brez ene smučke in bila brez možnosti, da bi lahko normalno pristala. Sledil je zelo trd padec in videti je bil zelo boleč. Stadion je za trenutek povsem obnemel, a prvi odzivi so bili videti spodbudni.

Sarah Hoefflin je imela veliko smolo. Foto: Guliverimage

Po prvih informacijah jo je odnesla brez hujših poškodb

Hoefflin je kmalu po padcu dvignila palec in pokazala, da je z njo vse v redu. Po prvih informacijah jo je odnesla brez hujših poškodb. Zaradi padca je za prvi skok dobila le 21,73 točke, kar jo je oddaljilo od finala.

Veliko bolje je svoj nastop opravila njena rojakinja Mathilde Gremaud, ki je s 76,68 točk postavila najboljši rezultat kvalifikacij in potrdila vlogo ene glavnih favoritinj.

