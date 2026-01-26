Toni Vodišek bo sezono začel v morju pred Brazilijo

Koprski kajtar Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah v Franciji 2024, bo novo tekmovalno sezono začel v brazilski Fortalezi. Tam se s prvi polovi z najboljšimi na svetu začenja tako imenovano testno tekmovanje, pripravljalna regata pred svetovnimi prvenstvi v posameznih razredih konec januarja 2027.

Na omenjenem SP čez leto dni bodo delili prve olimpijske norme za igre v Los Angelesu 2028.

Vodišek je moral po pariških igrah na operacijo kolena. Po dolgi rehabilitaciji je v začetku oktobra na SP v Italiji zasedel četrto mesto in si vnovič poškodoval koleno. Zdaj je poškodbo povsem pozdravil.

"Pred SP sem napovedal uvrstitev do desetega mesta z željo po medalji. Napravil sem sredino tega. Bil sem zadovoljen, da sem po operaciji prišel nazaj in se nisem boril le za zlato skupino ampak za več," se je Vodišek ozrl na lansko SP. Tekmovanje v Braziliji, ki se bo končalo 30. januarja, si prav tako želi končati na vrhu.

Ne skriva svojih ambicij

Vodišek je že nekaj dni na prizorišču in ne skriva svojih ambicij po uspešnem nastopu tudi v Los Angelesu. Zato je v Fortalezi opravil vrsto treningov, do konca tedna pa bo lahko edini slovenski jadralec na tekmovanju svojo pripravljenost preveril v konkurenci najboljših kajtarjev na svetu.

V Fortalezi bodo tekmovali tudi olimpijski zmagovalec v Marseillu pred dvema letoma Avstrijec Valentin Bontus, bronasti olimpijec in svetovni podprvak Maximilian Maeder iz Singapurja, pa tudi četrtouvrščeni na prejšnjih OI in svetovni prvak iz Italije Riccardo Pianosi.

Iz deseterice na OI v Franciji bodo na startni črti še Kitajec Qibin Huang, hrvaški jadralec Martin Dolenc in domači jadralec Bruno Lobo.

Na tokratni tekmi bodo brazilski organizatorji preverili prizorišča in vse drugo, od logistike, dela regatnih uradnikov, organizacijo na kopnem in vodi. S tem bodo lahko lažje pripravili SP prihodnje leto, pomembno tudi v luči OI v Los Angelesu.

