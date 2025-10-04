Vodišek v boj za odličja s četrtega mesta

Slovenski jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju po sobotnih plovih zdrsnil na četrto mesto, s katerega bo v nedeljskem finalu, ki se ga bo udeležila najboljša osmerica, napadal odličje.

Petindvajsetletni nosilec srebrnega odličja z lanskih olimpijskih iger v Franciji je imel najslabši dan na prvenstvu. Dvema 26. mestoma je dodal 16. in šesto ter nazadoval na razpredelnici na četrto mesto. Za tretjim mestom zaostaja velikih 31 točk.

Na vrhu razpredelnice je še vedno Italijan Riccardo Pianosi (39 točk), le dobro točko zaostaja Singapurec Maximilian Maeder (40,4 točke), ki je napredoval predvsem po zaslugi odbitkov slabših regat, tretji pa je Švicar Gian Stragiotti (50,0), ki je imel še v petek enak točkovni izkupiček kot Vodišek.

Za Vodiška je to šele drugo tekmovanje po operaciji kolena pred osmimi meseci. Julija je zmagal na regati v Long Beachu pri Los Angelesu, prizorišču naslednjih olimpijskih iger 2028. Pred odhodom na Sardinijo si je za cilj zadal uvrstitev med najboljših osem, zdaj pa se spogleduje z odličjem.

V ženski konkurenci je edina slovenska predstavnica Marina Vodišek obdržala 26. mesto. V konkurenci 33 tekmovalk je daleč pred vsemi Nizozemka Jessie Kampman (24,0), ki ima 27 točk prednosti pred drugouvrščeno Francozinjo Lauriane Nolot in že 54 pred tretjeuvrščeno Švicarko Eleno Lengwiller.

Svetovno prvenstvo na Sardiniji se bo končalo v nedeljo.

