Vodišek na SP po točkah ujel drugouvrščenega Stragiottija

Toni Vodišek | Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju po današnjih štirih regatah v zlati skupini napredoval na skupno tretje mesto. | Foto Ana Kovač

Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju po današnjih štirih regatah v zlati skupini napredoval na skupno tretje mesto.

Foto: Ana Kovač

Slovenski jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju po današnjih štirih regatah v zlati skupini napredoval na skupno tretje mesto. Koprčan ima enak točkovni izkupiček kot drugouvrščeni Švicar Gian Stragiotti, oba sta zbrala po 31 točk.

Petindvajsetletni nosilec srebrnega odličja z lanskih olimpijskih iger v Franciji je na današnji prvi regati v zlati skupini v konkurenci najboljših 25 tekmovalcev iz kvalifikacijskega dela zasedel prvo, na drugi in tretji četrto, na zadnji pa 21. mesto.

"Jadranje je bilo danes zahtevno, nekje je bil veter, drugje ga ni bilo. Z nekaj sreče sem obdržal nadzor brez pretiravanja, a sem še vedno jadral hitro. Ta kombinacija je danes delovala," je za spletno stran Jadralne zveze Slovenije dejal Vodišek.

Za Vodiška je to šele drugo tekmovanje po operaciji kolena pred osmimi meseci. Julija je zmagal na regati v Long Beachu pri Los Angelesu, prizorišču naslednjih olimpijskih iger 2028. Pred odhodom na Sardinijo si je za cilj zadal uvrstitev med najboljših osem, zdaj pa se spogleduje z odličjem.

Na vrh razpredelnice se je po današnjih štirih plovih znova prebil Italijan Riccardo Pianosi (23 točk), hud padec pa je doživel doslej vodilni Singapurec Maximilian Maeder (33 točk), ki je zdrsnil na četrto mesto.

V ženski konkurenci je edina slovenska predstavnica Marina Vodišek z 22. nazadovala na 26. mesto (243 točk). V konkurenci 33 tekmovalk je daleč pred vsemi Nizozemka Jessie Kampman, ki ima 19 točk prednosti pred drugouvrščeno Francozinjo Lauriane Nolot in 36 točk pred tretjeuvrščeno Britanko Lily Young.

Svetovno prvenstvo na Sardiniji se bo končalo v nedeljo.

