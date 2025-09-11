Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Bližnji vzhod

Netanjahu poziva Katar k izgonu Hamasa, Doha to vidi kot grožnjo

Izrael je v torek v nepričakovanem napadu na Doho zadel sedež Hamasa in pri tem ubil šest ljudi, a nobenega višjega predstavnika gibanja. Napad je bil deležen mednarodnih obsodb, kritični so bili celo v ZDA, trdni zaveznici Izraela, katere predsednik Donald Trump je odločno zavrnil kakršnokoli sodelovanje pri odločitvi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po izraelskih napadih na predstavništvo Hamasa v Dohi Katar v sredo pozval, naj predstavnike palestinskega gibanja izžene iz države, v nasprotnem primeru pa zagrozil z novimi ukrepi. Katar je to zavrnil kot grožnjo, priznal pa tudi, da ponovno ocenjuje svojo vlogo v posredovanju za končanje vojne v Gazi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po izraelskih napadih na predstavništvo Hamasa v Dohi Katar v sredo pozval, naj predstavnike palestinskega gibanja izžene iz države, v nasprotnem primeru pa zagrozil z novimi ukrepi. Katar je to zavrnil kot grožnjo, priznal pa tudi, da ponovno ocenjuje svojo vlogo v posredovanju za končanje vojne v Gazi.

7.15 Netanjahu poziva Katar k izgonu Hamasa, Doha to vidi kot grožnjo

7.15 Netanjahu poziva Katar k izgonu Hamasa, Doha to vidi kot grožnjo

"Katarju in vsem narodom, ki gostijo teroriste, sporočam: ali jih izženite ali pa privedite pred sodišče," je v sredo dejal Netanjahu. "Ker če jih vi ne boste, jih bomo mi," je dodal, potem ko je že izraelski obrabni minister Izrael Kac malo pred tem zagotovil, da bo Izrael "ukrepal proti sovražnikom povsod".

Katarsko zunanje ministrstvo je v odzivu obsodilo njegove izjave. V njih je prepoznalo "izrecno grožnjo prihodnjih kršitev državne suverenosti" in jih zavrnilo kot sramoten poskus opravičevanja strahopetnega napada Izraela na katarsko prestolnico v torek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Katar od leta 2012 gosti politični biro Hamasa, v Gazi vladajočega islamističnega gibanja. Obenem skupaj z Egiptom in ZDA igra vlogo ključnega posrednika v pogovorih za končanje vojne v palestinski enklavi. Netanjahu je zatrdil, da so bili torkovi napadi usmerjeni v načrtovalce napadov 7. oktobra 2023, ki so sprožili vojno.

Potem ko je Katar sprva zatrdil, da kljub izraelskemu napadu ostaja posrednik v pogajanjih, je katarski premier Mohamed bin Abdulrahman Al Tani v sredo dejal, da to "ponovno ocenjujejo". "Razmišljal sem, tudi glede na dogodke v zadnjih nekaj tednih, da Netanjahu samo zapravlja naš čas," je po poročanju STA dodal za CNN.

