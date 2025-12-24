Če ste med decembrskimi prazniki že prevečkrat pogledali Sam doma, Umri pokončno in Pisma svetemu Nikolaju, imamo za vas nekaj nekoliko drugačnih predlogov. Recimo grozljivko o Jezusu, v kateri edinstveni Nicolas Cage igra Jožefa, filme o seksu, drogah in božičnem rokenrolu ter božičnih serijskih morilcih. Skratka, čas je za filme, katerih avtorji so bili na Božičkovem seznamu porednih.

Tesarjev sin (The Carpenter’s Son)

Tesar iz naslova je drugi najslavnejši predstavnik tega poklica v zgodovini, torej sveti Jožef, sin pa seveda Jezus. Film temelji na apokrifnem evangeliju svetega Tomaža in prikazuje Jezusovo rojstvo, beg pred Herodovimi morilci in življenje svete družine v Egiptu, kjer Jezusa skuša hudič. Film je v mnogo pogledih videti kot namerni poskus vzbujanja kontroverznosti – že odločitev za Nicholasa Cagea za vlogo Jožefa je povedna, nič manj izbira temnopolte britanske pevke FKA Twigs za vlogo Marije. A po drugi strani ima kljub dobri meri grozljivih scen na koncu vseeno moralno sporočilo in tako Jezusa kot Jožefa prikaže kot globoko moralni osebi, ki se morata boriti, da premagata Satanovo zapeljevanje. No, zanimiv je tudi prikaz Satana v podobi mladega dekleta, ki se z zbujanjem dvoma trudi povleči Jezusa na svojo raven frustracije in razočaranja nad bogom.

Za večino bo film vseeno zgolj kurioziteta, saj je precej nedosleden in na trenutke dolgočasen.

Črni božič (Black Christmas)

Ta film je na voljo v treh različicah in vsaka je kontroverzna na svoj način. Izvirnik iz leta 1974 je uradno prvi klalnik in zgodba o študentkah, ki so v božičnem času v študentskem domu žrtve skrivnostnega morilca. Glede na kasnejše standarde, ki so jih postavili Noč čarovnic, Petek trinajstega in podobne franšize, Črni božič ni posebej krvav, je pa dobro zgrajen in napet.

Milenijska predelava iz 2006 ni naletela na niti eno pozitivno kritiko in skupaj z Nočno moro v ulici brestov iz 2010 velja za predstavnika najbolj nepotrebnih predelav brez pristnega poklona izvirniku in trohice izvirnosti.

No, avtorici predelave iz 2019 sta si to vzeli k srcu in naredili film, ki poudari feministične vidike izvirnika in jih potencira v zares izvirne višave. Filmski kritiki, pripadniki moškosfere, so si trgali lase od besa ob zaključku filma, ko protagonistke pobijejo vse moške, ki so imeli kult za zlorabo žensk, nakar so s svojo spletno prisotnostjo poskrbeli, da so ti negativni izlivi na vrhu Googlovih rezultatov, ko iščemo ta film.

Zadeta modela 3 (A Very Harold & Kumar Christmas)

Dovolj bo nasilja, filmi so lahko poredni tudi na drugačne načine. Denimo Zadeta modela 3, ki nadaljuje zgodbo o Haroldu in Kumarju, tipih, ki sta se v prvem filmu zapohana trudila priti do hamburgerja. A pred tem sta bila skorajda prisiljena v trojček, se izogibala piflarskim študentom, žurala z Neilom Patrickom Harrisom, obračunala s šefi in pritiskom staršev ter celo jezdila geparda.

V božičnem filmu je Kumar še zmeraj nezmožen sprejeti odločitev glede svoje prihodnosti, medtem ko se Harold trudi osvojiti dobro voljo svojega tasta v podobi zmeraj strašljivega Dannyja Treja - Machette (ki je obseden z božičnim drevesom). Filmu ne manjka štosov, gagov in drugih oblik humorja, ki ga bodo cenili gledalci z enako afiniteto do rekreativnih drog kot protagonista (sploh Kumar). No, kljub številnim zabavnim scenam tretji film vseeno ne pride blizu prvemu, tako da morda poglejte tistega, čeprav ni božični. Drugega, ko bežita pred topoumnim agentom Cie, ki je prepričan, da predstavljata združene sile Severne Koreje in Irana, pa je bolje izpustiti.

Široko zaprte oči in Ljubica (Eyes Wide Shut, Babygirl)

Seveda ne smemo pozabiti na "tisto" porednost. In tukaj vstopi Nicole Kidman. Ah, ja, Nicole Kidman, mokre sanje generacije X že od trilerja Mrtvo morje. Oskarjevka je ena najboljših igralk svoje generacije s celo vrsto presunljivih vlog v dramah Dogville, Ure do večnosti in Zajčja luknja, komedijah Čarovnice za vsak dan, Moulin Rouge! in Margot na poroki, pa še celem kupu trilerjev, akcijskih filmov in grozljivk. Vendar je najbolj ostala v spominu v zadnjem filmu Stanleyja Kubricka (in zadnjem filmu, posnetem s svojim nekdanjim možem Tomom Cruisom), Široko zaprte oči. Skrivnostna drama o paru z zakonom v krizi je namreč polna neizživetih fantazij in seksualnih prizorov, ki nihajo med tem, da razvnamejo in vzbujajo odpor.

Medtem ko je bil Široko zaprte oči primarno film o tem, kako Cruisov lik, torej moški v srednjih letih, raziskuje spolnost, je Kidman to še podrobneje raziskala v filmu Ljubica. Glavna junakinja je uspešna direktorica in srečno poročena, vendar ji ob srečanju z mladim pripravnikom na dan udarijo potlačene spolne želje, kar privede do številnih zelo začinjenih scen.

Pripravite si torej nekoliko drugačen božič, in če imate radi komične kriminalke, ne pozabite, da so z izjemo dveh Predatorjev božični tudi vsi filmi scenarista in režiserja Shana Blacka: Smrtonosno orožje, Cmok cmok, bang bang, Iron Man 3, Prava fanta in precej sveži Play Dirty.