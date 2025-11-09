Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na Kodeljevem v Ljubljani začela priprave za uvodni kvalifikacijski cikel za nastop na evropskem prvenstvu leta 2027. V tem se bodo izbranke novega selektorja Davida Gasparja v sredo doma merile z Latvijo, 15. novembra bodo igrale v Estoniji, 18. pa še na Nizozemskem.

"Vsako druženje z reprezentančnimi soigralkami je nekaj posebnega in se ga vse zelo veselimo. V zadnjih dneh pred zborom smo bile z dekleti precej v stiku in komaj čakale, da se vidimo. Pred nami je začetek nove zgodbe in že uvod v kvalifikacije s spremenjenim sistemom tekmovanja in tekmo več v posameznem ciklu bo izjemno pomemben," je za Košarkarsko zvezo Slovenije povedala Zala Friškovec.

"Vemo, kaj so naša pričakovanja in se zavedamo naloge, ki je pred nami. Časa do uvodne tekme proti Latviji je sila malo, a verjamem, da bomo hitro osvojile taktične zamisli novega selektorja in trenerskega štaba. S soigralkami smo skupaj že nekaj zadnjih reprezentančnih akcij, tako da večjih težav z uigravanjem ne bi smelo biti. Verjamem, da bomo dobro klubsko formo prenesle tudi na reprezentančni parket in lahko z optimizmom zremo v naloge, ki so pred nami," je dodala.

Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih petih prvenstvih stare celine. Najboljšo uvrstitev so zabeležile na letošnjem eurobasketu, ko so osvojile deveto mesto.

Foto: KZS Novi selektor slovenske izbrane vrste, madžarski strokovnjak, je na reprezentančni seznam za uvodne tri tekme pred dnevi uvrstil 13 košarkaric. Na seznamu je deset košarkaric z junijskega EP na čelu s kapetanko Tejo Oblak ter članicami udarne peterke Evo Lisec, Zalo Friškovec, Ajšo Sivka in Jessico Shepard.

Edina debitantka v članski zasedbi je osemnajstletna Tjaša Turnšek, ki je v letošnjem poletju slovenske barve branila na evropskih prvenstvih do 18 in 20 let. Na selektorjevem seznamu so še Tina Cvijanović, Blaža Čeh, Lea Debeljak, Mojca Jelenc, Sara Sambolić, Maruša Seničar in Zoja Štirn.

Žensko EP v košarki bodo med 16. in 27. junijem 2027 gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, ki imajo nastop na EP neposredno že zagotovljen. Že 41. izvedba prvenstva stare celine bo potekala v Vilniusu, Espooju, Antwerpnu in Stockholmu. Vsako mesto bo gostilo eno skupino, sklepni del pa bo potekal v Litvi.

Foto: KZS Ob že uvrščenih štirih gostiteljicah se bodo Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija kvalifikacijam priključile v drugem krogu novembra prihodnje leto, saj jih marca čakajo kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu.

Po novembrskem uvodu Slovenke v drugem ciklu 11. marca prihodnje leto najprej čaka gostujoča tekma z Latvijo, 14. marca domači dvoboj z Estonijo in za konec prvega kroga kvalifikacij 17. marca prav tako domači obračun z Nizozemsko.

Napredovanje v drugi kvalifikacijskih krog si bo priigralo 17 reprezentanc, in sicer prvouvrščeni reprezentanci vsake skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.