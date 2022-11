Benzema in Varane v Katar, čeprav nista stoodstotna

Didier Deschamps je v ekipo uvrstil tudi branilca Raphaela Varana, čeprav je imel nekaj težav s poškodbami, ter tudi napadalca Olivierja Girouda, ki je v pravem trenutku v dobri formi. Prvič po letu 2014 bo na SP igral tudi zvezdnik Madriskega Reala Karim Benzema, ki je prav tako lažje poškodovan, a upajo, da bo nared do tekme z Avstralijo.

Deschamps je sicer imenoval 25 od 26 možnih igralcev za SP, na katerem bo Francija poskusila kot prva ubraniti naslov po Braziliji 1962. V zdajšnji ekipi je enajst igralcev, ki so osvojili SP 2018, vključno s kapetanom Hugom Llorisom in rezervnim vratarjem Stevom Mandandajem ter zvezdniškima napadalcema Kylianom Mbappejem in Antoinom Griezmannom.

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour

𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RpQ0ddN3he — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2022

Na francoskem seznamu so sicer vratarji Hugo Lloris, Steve Mandanda in Alphonse Areola, branilci Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Raphael Varane in Dayot Upamecano, vezisti Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni in Jordan Veretout ter napadalci Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe in Christopher Nkunku.

Seznam je objavil tudi valižanski selektor Robert Page, na njem sta tudi prva zvezdnika Gareth Bale in Aaron Ramsey ter tudi Joe Allen, ki pa je še pod vprašajem po poškodbi stegenske mišice.