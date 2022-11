Karte razkril tudi angleški selektor Southgate

Seznam igralcev za bližnje nogometno prvenstvo v Katarju (20. novembra do 18. decembra) je objavil tudi angleški selektor Gareth Southgate in po pričakovanjih so na njem tudi napadalci Harry Kane, Phil Foden in Raheem Sterling. Med ključne nogometaše pa sodi tudi branilec John Stones. Na spisku evropskih podprvakov je med 26 nogometaši tudi 19-letni zvezdnik Borussie Dortmunda Jude Bellingham.