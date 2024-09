Čustveno slovo Suareza, Argentinci zlahka tudi brez Messija

Brazilski nogometaši so v južnoameriških kvalifikacijah spet prišli do zmage, potem ko so v domači Curitibi z 1:0 premagali Ekvador in prekinili niz treh zaporednih porazov. Medtem pa se reprezentančno slovo zvezdniškega napadalca Luisa Suareza ni končalo po njegovih željah, saj se je Urugvaj v Montevideu s Paragvajem razšel brez zadetkov. Argentinska nogometna reprezentanca je tudi brez superzvezdnika Lionela Messija gladko premagala Čile s 3:0. Messi ni zaigral na stadionu Monumental v Buenos Airesu, saj še okreva po poškodbi gležnja.

Neposredno uvrstitev na SP 2026, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki, si bo zagotovilo šest najboljših reprezentanc v južnoameriških kvalifikacijah, sedmouvrščeno pa čakajo dodatne medcelinske kvalifikacije. Nastop na velikem tekmovanju si bo tako zagotovila dobra polovica vseh udeležencev kvalifikacij.

Za rekordne svetovne prvake Brazilce je edini gol na stadionu Couto Pereira v Curitibi v 30. minuti dosegel nogometaš madridskega Reala, Rodrygo.

Brazilija je po poraznih kvalifikacijah za munidal 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki trenutno na četrtem mestu lestvice. Prvih šest ekip se neposredno uvrsti v finale, sedmouvrščena mora v dodatne kvalifikacije.

Brez zadetkov ob slovesu Suareza

Tekma med Urugvajem in Paragvajem pa se je končala brez golov. Za 37-letnega Suareza z vzdevkom pistolero, ki velja za enega najboljših napadalcev 21. stoletja, je bila tekma na stadionu Centenario zadnja v reprezentančnem dresu.

Luis Suárez with his family after his final international match ❤️ pic.twitter.com/NVQmFpuRiD — B/R Football (@brfootball) September 7, 2024

Suarez, ki so mu pred tekmo pripravili posebno slovesnost, od dresa z državnim grbom pa se je poslovil kot rekorder z 69 goli na 143 tekmah. Pred srečanjem pa sta se El Pistoleru poklonila Lionel Messi in Neymar, ki sta skupaj s Suarezom pri Barceloni sestavljala zvezdniški napadalni trojček MSN.

✉️🥹❤️ Messi's message to Luis Suarezpic.twitter.com/yMLaZ66Oxw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 7, 2024

"Luis Suarez, ti si edinstven tako igrišču na kot tudi zunaj njega. Rad te imam," je na Instagramu zapisal Messi, ki si s Suarezom deli slačilnico pri Interju iz Miamija, Brazilec Neymar, ki ga zaradi zdravstvenih težav ni bilo na igrišču že dalj časa, pa je sporočil: "Luisito za vedno! Zapisal si se v zgodovino nogometa v Urugvaju. Si izjemen igralec, rad te imam," je dejal Brazilec.

"Urugvaj je večji od katerega koli igralca. Od jutri naprej bom zgolj še en navijač," je dejal Suarez. Foto: Reuters

"Urugvaj je večji od katerega koli igralca. Od jutri naprej bom zgolj še en navijač," je čustveni Suarez dejal navijačem v nagovoru na stadionu, nato pa ni mogel dodati 70. reprezentančnega zadetka na svoj račun.

Čeprav je imel Urugvaj 65-odstotno posest žoge, ni zmogel prebiti čvrste obrambe Paragvaja. Kljub temu je Urugvaj na drugem mestu lestvice južnoameriških kvalifikacij - s 14 točkami na sedmih tekmah za štiri zaostaja za vodilno Argentino.

Na tekmi med Kolumbijo, ta je tretja na lestvici, in Perujem so gosti v Limi preko Luisa Diaza izenačili osem minut pred koncem in izvlekli remi (1:1). Kolumbija ostaja tretja s 13 točkami.

Argentina je vknjižila zanesljivo zmago. Foto: Reuters

Argentina je že dan prej s 3:0 odpihnila Čile. Liverpoolov Alexis Mac Allister je pred domačimi gledalci v 48. minuti popeljal sinjemodre v vodstvo po podaji Rodriga de Paula. V 84. minuti je napadalec Atletica Madrida Julian Alvarez povišal na 2:0, nato pa je Paulo Dybala iz Rome v sodnikovem dodatku poskrbel še za tretji gol domačih. Svetovni prvak Argentina po sedmih tekmah z 18 točkami jasno vodi na južnoameriški lestvici kvalifikacij za naslednji mundial.

Že pred tem je Bolivija nadaljevala kvalifikacijsko kampanjo za mundial 2026 s četrtkovo zmago nad Venezuelo s 4:0 na tekmi, ki so jo odigrali na več kot štiri tisoč nadmorske višine. Zadetki Ramira Vace, Carmela Algaranaza, Miguela Tercerosa in Enza Monteira so Boliviji prinesli drugo zmago v južnoameriških kvalifikacijah in jo dvignili na sedmo mesto v razvrstitvi desetih ekip.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. krog:

Četrtek, 5. september:

Petek, 6. september:

Sobota, 7. september:

