FIFA zavrnila dansko zahtevo o protestnih napisih na dresih v Katarju

Danska nogometna reprezentanca med svetovnim prvenstvom v Katarju na treningih ne bo smela nositi dresov z napisom Human Rights for All (človekove pravice za vse). Ustrezno zahtevo danske nogometne zveze je Fifa zavrnila.

Danska sodi v krog držav, ki so se zelo ostro odzvale na odločitev Mednarodne nogometne zveze, ko je ta dodelila svetovno prvenstvo 2022 Katarju. Za Dance je namreč povsem nesprejemljiva raven človekovih pravic v tej arabski državi, nemška tiskovna agencija dpa povzema pisanje danske Ritzau.

V državi na severu Evrope so šli celo tako daleč, da so se dogovorili s sponzorji, da so bili ti pripravljeni odstopiti svoj prostor na dresih za trening, da bi ga zveza lahko namenila kritičnemu opozarjanju na težave v Katarju.

Foto: Reuters

S sponzorji so se dogovorili za že omenjeni napis Human Rights for All. To bi morala potrditi še Fifa, ki pa je zahtevo zavrnila. Politična sporočila so v večini športov, tudi v nogometu, prepovedana in zato bi napis lahko danski zvezi odobrila le krovna zveza.