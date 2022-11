Španci stavijo na mladost

Španska nogometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu v Katarju, ki bo med 20. novembrom in 18. decembrom, nastopila s številnimi mladimi zvezdniki, kot so Pedri, Gavi, Ansu Fati iz Barcelone in Nico Williams iz Bilbaa, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

Selektor Španije Luis Enrique je vpoklical tudi 22-letnega branilca Valencie Huga Guillamona.

Mladeniči bodo imeli ob sebi imeli tudi nekatere izkušene mačke, kot so Dani Carvajal iz Reala Madrida ter Sergio Busquets in Jordi Alba iz Barcelone. Tokrat pa ne bo zraven branilca PSG Sergia Ramosa.

Na seznamu so sicer vratarji Unai Simon, Roberto Sanchez in David Raya, branilci Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Guillamon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba in Jose Gaya, vezisti Sergio Busquets, Rodrigo, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri in Koke ter napadalci Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Alvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo in Ansu Fati.

Španija bo na SP igrala v E skupaj s Kostariko, Nemčijo in Japonsko.