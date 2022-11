Brez presenečenj, Argentincvi v Katar z najmočnejšimi orožji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski strateg Lionel Scaloni je danes razkril seznam nogometašev, ki bodo igrali za to reprezentanco na bližnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, je na spletni strani objavila argentinska nogometna zveza AFA. Na seznamu ni večjih presenečenj, na njem pa je tudi Romin napadelec Paulo Dybala, ki je bil nazadnje poškodovan.

Ob glavnem zvezdniku Messiju in Dybali, ta je bil zaradi oktobrske poškodbe nekaj časa vprašljiv, je na seznamu 26 igralcev za Katar tudi nogometaš Juventusa Angel Di Maria, selektor pa na seznam ni uvrstil soigralca Jana Oblaka pri Atleticu Angela Corree. Na SP ne bo niti poškodovanega vezista Villarreala Giovannija Lo Celsa.

Na seznamu selektorja Scalonija so vratarji Emiliano Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli, branilci Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, German Pezzella, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Juan Foyth, vezisti Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alejandro Gomez, Guido Rodriguez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Exequiel Palacios in napadalci Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa in Paulo Dybala.

