Po loteriji v Calgaryju se je smejalo Vancouvru

Kanadska derbija v ligi NHL sta pripadla Ottawa Senators in Vancouver Canucks. Prvi so s 3:2 premagali Montreal Canadiens, drugi pa po izvajanju kazenskih strelov strli Calgary (4:3). V edini "nekanadski" tekmi večera je Minnesota s 4:1 premagala Detroit.

Hokejisti Ottawe so si zmago priigrali v učinkoviti drugi tretjini, ko so v dobrih sedmih minutah izkoristili dva power-playa in gostujočega vratarja Samuela Montembeaulta premagali trikrat. Montreal je v zadnjem delu nevarno zapretil, znižal na 3:2, izenačenje lovil brez vratarja, a se mu načrt ni izšel. Ostalo je pri tesni zmagi Senatorjev, ki so vknjižili tretjo zaporedno zmago. Montreal in Ottawa sta na 12. oziroma 13. mestu vzhoda.

Še bolj vroče je bilo v Calgaryju, kjer je Vancouver prišel do zmage po izvajanju kazenskih strelov (3:4). Gostje so sicer odlično odprli srečanje, po manj kot dveh minutah so vodili že z 2:0, a so domači še do prvega odmora izenačili, v začetku druge tretjine pa z golom Trevorja Lewisa prvič povedli. Vodstvo ni trajalo dolgo, manj kot minuto pozneje je Sheldon Dries izenačil. Do konca rednega dela sta mreži mirovali, prav tako v podaljšku, tako da so odločali kazenski streli. V teh nobeden od treh članov Calgaryja ni zadel, pri Vancouvru pa je bil uspešen Andrej Kuzmenko. Vancouver je deseti na zahodu, mesto pred njim je Calgary, ki je izgubil še četrtič zapored.

Frederick Gaudreau je k zmagi Minnesote prispeval dva gola. Foto: Guliverimage

Še najmanj tesno je bilo na srečanju med Minnesota Wild in Detroit Red Wings, domači so vknjižili tretjo zaporedno zmago, slavili so s 4:1, Frederick Gaudreau je zadel dvakrat, drugi gol v nebranjeno mrežo. Minnesota je na šestem mestu zahoda, na tretjem centralne divizije. Detroit je po četrtem zaporednem porazu deseti na vzhodu.

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na petek v gosteh spopadli z močnimi Boston Bruins, trenutno najboljšo ekipo lige NHL.

