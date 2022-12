Polom Kopitarjevih v Buffalu, Ovečkin do izjemnega jubileja #video

V KeyBank Centru v Buffalu se je vse zgodilo v dobrih 17 minutah prve tretjine, ko so gledalci videli vseh šest golov. Tage Thompson je dosegel dva gola in podajo, Alex Tuch in Victor Olofsson po gol in podajo, po enkrat sta zadela še J. J. Peterka in Peyton Krebs. Med junake domače zmage nedvomno spadata še Dylan Cozens s tremi podajami in Craig Anderson s 40 obrambami.

Vrhunci dvoboja v Buffalu:

Los Angeles bo po prostem večeru nadaljeval serijo gostovanj in naslednjo tekmo igral v Bostonu, ki je s 4:3 po izvajanju kazenskih strelov premagal New York Islanders. Posebej nevaren je bil pri domačih Jake DeBrusk, ki je v rednem delu dosegel gol in dve podaji, zadel pa tudi svoj kazenski strel.

Alex Ovechkin becomes the third player in NHL history to reach the 800-goal mark, joining Hall of Famers Gordie Howe (801) and Wayne Gretzky (894). See the breakdown of Ovechkin's historic milestone here: https://t.co/1cKvCib0qQ pic.twitter.com/8HN6uCS7Bl — CapitalsPR (@CapitalsPR) December 14, 2022

Ne gre pa spregledati ruskega zvezdnika Aleksandra Ovečkina. Ta je ob zmagi Washingtona v Chicagu zadel kar trikrat in dosegel podajo. Skupaj je 37-letni Rus zdaj dosegel že 800. gol v ligi NHL, na večni lestvici sta pred njim le še legendi Gordie Howe (801) in Wayne Gretzky (894). Samo letos je dosegel že 20 golov.

Na zahodu še naprej vodi ekipa iz Las Vegasa, ki je danes s 6:5 zmagala v Winnipegu. Za zmagovalce je dvakrat zadel Jonathan Marchessault. Še bolj učinkovit je bil na nasprotni strani s tremi goli Mark Scheifele.

Liga NHL, 13. december:

Lestvica:

Preberite še: