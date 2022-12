V ligi NHL se je smejalo gostiteljem, New Jersey ni skočil na vrh

V severnoameriški hokejski ligi NHL so ekipe v pretekli noči odigrale šest tekem. Prav na vseh so zmagala domača moštva. Derbi metropolitanske skupine New York Rangers - New Jersey Devils je s 4:3 po podaljšku dobil New York. New Jersey je po drugem porazu po vrsti zapravil možnost, da bi prehitel Boston na vrhu razpredelnice lige NHL. Rangers so zmagali četrtič zapored.